Myslí na všetko.

Možno jeden z budúcich talentov NHL. To ešte nikto nevie. No malý hokejista si už získal prvých fanúšikov. Počas tréningu sa drobec z Otawy Senators trafil po dlhom váhaní do bránky a na kameru predviedol nachystanú gólovú oslavu.

Jeho výkon pobavil aj oficiálny účet zámorskej NHL, ktorá jeho video zdieľala na sociálnej sieti. Dobre si oslavu zapamätajte, o pár rokov možno chlapca uvidíte strieľať gól za niektorý z klubov NHL.