Voráček sa teší na štart sezóny NHL v Prahe: Konečne ma uvidí hrať aj babička

Obrovská motivácia. Jeden z najlepších súčasných českých hokejistov Jakub Voráček (29), ktorý patrí medzi lídrov klubu Philadelphia Flyers, ju bude mať hneď v prvom zápase ďalšieho ročníka NHL.

Odštartuje totiž 4. októbra v pražskej O2 Aréne zápasom Philadelphia – Chicago Blackhawks a skúsený útočník sa teší, že ho na vlastné oči uvidia viacerí členovia rodiny, ktorí nemali možnosť dostať sa za ním do Severnej Ameriky.

Voráček si počas svojej úspešnej kariéry zahral už na ZOH, Svetovom pohári, z MS má zlatú i bronzovú medailu a v NHL na konte vyše 800 zápasov. Októbrový duel v rodnej krajine však bude špeciálny. „Nikdy by mi nenapadlo, že si raz zahrám zápas NHL v Česku! Nastúpil som tam už ako kapitán reprezentácie, čo bola veľká česť, ale toto bude určite zvláštne a zaujímavé. Veľmi sa na to teším, podobne aj chalani z nášho tímu. Verím, že si to užijeme,“ povedal pre Nový Čas hráč s platom vyše 8,25 milióna dolárov (7,3 mil. eur) za sezónu po tom, ako vedenie NHL tento týždeň oficiálne potvrdilo otvárací zápas sezóny 2019/2020 Philadelphia – Chicago na 4. októbra v Prahe.

Viacerí hráči Philadelphie už boli v metropole Českej republiky na MS 2015 a rozhodnutie NHL privítali. „Páčilo sa im u nás a už sa teším, keď ich zoberiem na naše dobré studené pivo. V Prahe je dosť miest na pozeranie i zábavu, tak musím porozmýšľať, kam všade ich zoberiem,“ usmial sa Voráček, ktorý už päť rokov vedie nadáciu na výskum a pomoc pacientom s roztrúsenou sklerózou.

Viacero známych ho už kontaktovalo so žiadosťou o vstupenky, no prednosť bude mať rodina. „Budem mať veľa lístkov, vyzerá to na päťdesiat, tak hádam mi to bude stačiť. Príde sa pozrieť napríklad babička, ktorá už nemala príležitosť dostať sa do Ameriky, taktiež tety či strýkovia. Bude to pre nich zaujímavé a verím, že ich poteším,“ zaželal si Voráček.

Na MS bez váhania

Philadelphia je zatiaľ mimo postupovej pozície do play-off a ak by jej boj o Stanleyho pohár nevyšiel, Voráček by mohol byť v hre o účasť na MS 2019 na Slovensku. „Ak by nevyšlo play-off, tak je jasné, že na pozvánku prikývnem. Myslím si, že som tak urobil vždy. Aj keď som bol naozaj unavený a hokeja som mal dosť,“ ubezpečil bez váhania český reprezentant, ktorý s manželkou navyše očakáva prírastok do rodiny.