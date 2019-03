Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že ruší dodatočné sankcie, ktoré jeho administratíva nedávno uvalila na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR).

"Nariadil som dnes zrušenie dodatočných sankcií," napísal prezident na Twitter. Podľa hovorkyne Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders sa Trump takto rozhodol preto, lebo "má rád Kima (severokórejského vodcu Kim Čong-una, pozn. SITA) a nemyslí si, že tieto sankcie budú potrebné".

Podľa agentúry The Associated Press (AP) nie je isté, aké sankcie majú Trump a Sanders na mysli. Jedinými novými sankciami, ktoré USA uvalili v súvislosti s KĽDR po neúspešnom februárovom americko-severokórejskom summite v Hanoji, sú podľa AP sankcie proti dvom čínskym spoločnostiam za to, že pomáhali Severnej Kórei obchádzať obchodné embargo.