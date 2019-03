Sagan má pred klasikou San Remo jasno: Nechcem byť zasa druhý

Prvá veľká klasika cyklistickej sezóny Miláno - San Remo je najdlhšia, ale aj najmenej predvídateľná.

Na konci pretekov s dĺžkou 291 km a po vyše 7 hodinách v sedle bicykla sa môže tešiť z víťazstva šprintér, klasikár, ale aj vrchár. Vlaňajšok dáva za pravdu tejto téze, keďže po vyše 6 km dlhom záverečnom sóle sa radoval taliansky špecialista na kopce a dlhšie etapové preteky Vincenzo Nibali.

Skvelý belgický klasikár Greg van Avermaet z tímu CCC tvrdí, že podujatie Miláno - San Remo napriek jeho dĺžke nie je problém dokončiť, ale vyhrať určite áno. On sa na nich predstaví dvanástykrát v neprerušenej sérii a najvyššie bol piaty v roku 2016. "Sú to jedny z najviac otvorených pretekov. Každý, kto sa v prednej skupine dostane na Poggio (kopec 5,4 km pred cieľom - pozn.), má šancu. Čokoľvek sa v sobotu môže stať, dám do toho všetko," cituje úradujúceho olympijského šampióna špecializovaný portál CyclingNews.

Vysoké ambície na La Primavere bude mať aj nemecký tím Bora-Hansgrohe. Spoliehať sa bude až na dvoch pretekárov - Slováka Petra Sagana a Íra Sama Bennetta. Minimálne jeden z nich dvoch by mal zostať vo finálnej hre v zjazde z Poggia 5 km pred cieľom a pokúsiť sa o víťazný šprint na Via Roma. "Budeme sa koncentrovať na Petra a Sama, nie na špecialistu - vrchára. Celú prípravu sme prispôsobili tomuto cieľu. Pracovali sme na ich vytrvalosti a ekonomickom prístupe tak, aby si na záver pretekov ušetrili čo najviac sacharidov, čiže energie na útok po siedmich hodinách jazdy," vyslovil sa tréner Bora-Hansgrohe Dan Lorang na tímovom webe.

Peter Sagan má "vo vrecku" tri tituly majstra sveta, víťazstvá na tzv. monumentoch Okolo Flámska (2016) aj Paríž-Roubaix (2018), ale triumf na najdlhšej jarnej klasike Miláno - San Remo (291 km), mu zatiaľ uniká. Najvyššie tam bol dvakrát druhý (2013 a 2017) a tiež dvakrát štvrtý (2012 a 2015), pred rokom si pripísal šieste miesto. Sagan sám priznáva, že rád by zbierku úspechov na monumentoch rozšítil práve v Taliansku. "Sú to nevyspytateľné a komplikované preteky. Najmä preto, že v závere dlhej trasy stoja dva kopce a sotva sa dá vopred predpovedať, čo sa tam stane. Cyklista v týchto pretekoch potrebuje na úspech aj nemálo šťastia," uviedol Peter Sagan v rozhovore pre denník Pravda. "Určite budem bojovať zo všetkých síl, aby som vyhral. Nechcem byť zasa druhý alebo tretí. Triumf na takých pretekoch by som mal rád vo svojej zbierke úspechov," dodal Sagan.

Absolútnym rekordérom v počte víťazstiev na La Primavere či La Classicissme je legendárny Belgičan Eddy Merckx so 7 víťazstvami. Šesťkrát sa v cieli tešil Talian Constante Girardengo, jeho krajan Gino Bartali aj skvelý Nemec Erik Zabel ovládli tieto preteky štyrikrát (Zabel zatiaľ ako posledný dvakrát po sebe 2000 - 2001). Španiel Óscar Freire sa radoval trikrát (2004, 2007, 2010), po jednom triumfe si zo San Rema odniesli ďalší vyslovení šprintéri - Talian Alessandro Petacchi (2005), Brit Mark Cavendish (2009) či Francúz Arnaud Démare (2016).

Štart 110. ročníka pretekov Miláno - San Remo je v sobotu o 10.10 h, víťaz sa očakáva v cieli v San Reme po 17.08 h.