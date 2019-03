Tehotná herečka Mária Bartalos: Posledná klapka! Ako sa vytratí zo seriálu Oteckovia?

Koniec učiteľky Lindy!

Herečka Mária Bartalos (24), ktorá sa o pár mesiacov stane prvýkrát mamou, hviezdi v obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia. Tam stvárňuje postavu milej učiteľky Lindy. Keď vlani ku koncu roka vyšlo najavo, že Bartalos je v radostnom očakávaní, tvorcovia projektu s ňou aj naďalej počítali. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mary však svoje ďalšie účinkovanie v projekte odmietla. Tehotná umelkyňa sa tak už v pondelok objaví v Oteckoch naposledy. Ako dopadne Lindin osud v populárnom seriáli?

Bartalos sa vlani v máji vydala za sympatického tanečníka Adriána. Manželia si nedávno dokonca spoločne otvorili pohybové štúdio. Tanec ich oboch natoľko pohltil, že mu obetujú všetok svoj čas. Krátko po tajnej svadbe vyšlo najavo aj to, že herečka je tehotná.

„Jasné, že chceme dieťa. Som veľmi rodinne založená, no neriešim, kedy to bude. Bude to, keď nám Pán Boh požehná,“ priznala pred časom Mária. Hoci tvorcovia seriálu Oteckovia, v ktorom Bartalos momentálne hviezdi, s ňou aj naďalej počítali a dej jej chceli prispôsobiť, Mary sa rozhodla ísť inou cestou. Oznámila, že svoju kariéru v projekte končí.

„Mária sa rozhodla, že v tretej sérii už pokračovať nebude. Nechce nakrúcať tehotná,“ priznal Novému Času zdroj zo štábu. Bartalos, ktorá svoje prvé dieťa porodí v júni, sa nikdy netajila tým, že rodina je u nej na prvom mieste. Preto museli v Markíze vymyslieť, ako seriálová Linda z deja odíde. Zdá sa, že už sa to blíži a herečkin koniec je už za rohom.

„Lindinou túžbou je stať sa učiteľkou v škole, preto sa rozhodne ďalej študovať, aby si tento sen splnila. A keďže sa jej naskytne príležitosť v Košiciach, využije ju,“ povedala nám PR manažérka Markízy Adriana Podobová.

Sekla aj s divadlom

Mária popri úlohe v Oteckoch účinkovala aj v divadelnej hre Predstavím ťa oteckovi. Aj tam sa rozhodla svoje pôsobenie ukončiť. „V polovici marca odohrala Mária svoje posledné predstavenie v divadle v bratislavskej Petržalke,“ prezradil zdroj Nového Času.

Po tom, ako tehotná herečka zavesila divadlo dočasne na klinec, za ňu museli kompetentní nájsť náhradu. Jej úlohu v predstavení prevezme jej kolegyňa z Oteckov Jana Kovalčíková, ktorá v seriáli stvárňuje zodpovednú právničku Emu. Nový Čas budúcu mamičku oslovil, tá do uzávierky na otázky neodpovedala.

Turbulentný rok

Január 2018

- Bartalos sa objavila v seriáli Oteckovia.

Marec 2018

- Prepuklo, že Mária má nového frajera.

Apríl 2018

- Po troch mesiacoch sa za priateľa Adriána v tichosti vydala.

December 2018

- Vyšlo najavo, že herečka je v radostnom očakávaní.

Marec 2019

- Spolu s manželom si otvorili pohybové štúdio.

Marec 2019

- Bartalos sa poslednýkrát objaví v Oteckoch.