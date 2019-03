Mladú mamičku († 24) zabila vlastná hlúposť: Smrť kvôli keksíkom!

Žena zamdlela a prestala dýchať.

Podľa portálu Mirror skúšala, koľko keksíkov sa jej zmestí do úst. Bethan Gaskin († 24) zostali v hrdle a zúfalo sa snažila ich dostať zo seba von. Previezli ju do nemocnice so srdcovým infarktom, kde o päť dní neskôr zomrela. Jej zlomená adoptívna mama Michele (52) teraz varuje pred nebezpečenstvom takýchto pokusov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Pamätám si ako som zodvihla obočie a myslela som len na to, že sa správa ako malá. Vyzerala ako taký škrečok s vydutými lícami. Išla na záchod, aby ich vypľula, no potom sme si uvedomili, že je tam už príliš dlho." Bethan bola v nemocnici päť dní, lekári jej zistili poškodenie mozgu. Michele povedala, že vedela, že je to jej koniec. Rodina tiež povedala o tom, ako smrť Bethan oznámili jej trojročnej dcérke Lili.

"Povedali sme jej, že maminka bola veľmi chorá a lekári ju nevyliečili a že ju už viac neuvidíme." Bethanin otec Joe (57) bol zničený. "Len sme jej povedali, že mamička je teraz anjel v nebi." Bethan sa stala darkyňou orgánov a po svojej smrti darovala srdce, pečeň, obličky aj pankreas.