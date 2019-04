Nela Pocisková priznala, že sa jej vzťah s Tůmom zmenil: Ako to vyzerá u nich?

Herečka, speváčka, no najmä mama dvoch malých detí Nela Pocisková (28) prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Hlavnou prioritou sú totižto jej maličké ratolesti - synček Hektor, ktorý v júni oslávi tri roky a dcérka Liany, ktorá o pár dní bude oslavovať svoje prvé narodeniny.

Herečka svoje druhé dieťa však priviedla na svet za veľmi dramatických okolností, kedy dcérku musela porodiť v aute. Pre Nový Čas Nedeľa v exkluzívnom rozhovore priznala, že práve tento moment zostane u nej zakorenený navždy ako jeden z najsilnejších zážitkov jej života. Okrem materských povinností si však Nela najnovšie dokázala odbehnúť aj k pracovným povinnostiam. Predstavila sa totižto v markizáckej šou 2 na 1.

Ako ste zareagovali na pozvanie do šou 2 na 1?

Úprimne sa priznám, že som ostala príjemne zaskočená, keďže ja už seba nevnímam veľmi ,,mediálne známu“. Predsa len som uz dlhší čas viac-menej doma, aj keď príležitostne kde tu odbehnem niečo odpracovať. Aj preto som naozaj nečakala, že oslovia práve mňa. Ale na druhej strane to bolo príjemné. Ja som túto šou registrovala iba z médií, keďže televíziu naozaj nestíham pozerať. Vedela som, že bol len nejaký pilotný diel a teraz mi všetko bližšie priblížili organizátori a produkcia tohto projektu. Zdalo sa mi to celkom zaujimavé, hlavných protagonistov Adelu a Dana veľmi ,,môžem“, takže asi aj to zavážilo pri mojom rozhodnutí.

Vedeli ste, o čo tam pôjde, alebo ste netušili čo vás čaká?

Tak nejaké to gro, o čom táto šou je, som samozrejme vedela... Ale o konkrétnych disciplínach, tzv. ,,bránach“, som nemala ani ponatia, pretože to už bolo všetko na vymýšľaní tvorivého tímu tejto šou. Obdivujem ich za to, aké majú nápady a pri každej ,,bráne“ som netušila, čo ma ešte môže čakať.

V seriáli Susedia máte rolu starostky, ktorá sa však nebude na obrazovkách objavovať pravidelne. Dá sa to chápať tak, že váš návrat na scénu, bude taký pomalší?

Vôbec som to nebrala ako nejaký návrat. Od narodenia Hektorka som sem tam išla niečo odspievať, odohrať, spraviť nejaké fotenie, či rozhovor. Nikdy som neprestala robiť úplne a toto bola len ďalšia príjemná ponuka, ktorá ma nestála veľa času. Od detí som bola dokopy pár hodín... Čiže prišlo mi to také normálne. Je to maličká postavička a ani neviem či vlastne ešte bude pokračovať. Samozrejme, že mám dni, kedy mi práca nesmierne chýba, ale stále je moja priorita byť s deťmi, pretože sú ešte maličké a už také maličké nikdy viac nebudú.

Pritom váš partner Filip Tůma je počas celého dňa pracovne vyťažený. Nechýba vám? Ako vám to funguje?

Keď sa narodia deti, začína byť partnerský vzťah podľa mňa úplne o niečom inom. My obaja to tak nejako spoločne cítime, že teraz sú podstatné naše deti, ktorým sa snažíme obaja venovať na maximum. Je pravda, že momentálne je také obdobie, že sa skoro ani nevidíme, ale vravíme si, že aj to prejde. Snažíme sa nájsť správny balans, aby sa to neskončilo tak, že budeme žiť len vedľa seba a nie spolu. V kine sme už tri roky neboli a neviem koľko rokov tam ešte nepôjdeme.

Ale vyrazíte si von aspoň spolu na večeru, nie?

Práveže nie. Obom nám príde hlúpe dať deti rodičom a ísť si niekam sadnúť a zabávať sa... Jednoducho už tu nie sme len my dvaja, sme rodina a snažíme sa tráviť čas všetci spolu.

Vaša dcérka Lianka o pár týždňov oslávi svoje prvé narodeniny. Na svet prišla za dramatických kolností. Už ste sa s pôrodom v aute vyrovnali?

Stále sa z času na čas pristihnem, ako na to myslím. Ako mi v hlave idú záblesky z toho dňa, z tej chvíle... Premietam si často, čo a ako sa stalo, a prečo sa to stalo. Navždy to zostane najsilnejší zážitok môjho života a ešte stále ho spracúvam a to už to bude rok. Myslím, že na také niečo sa ani nedá zabudnúť.

Počas tehotenstva s vašou dcérkou ste využili pomoc duly. Napriek všetkému, čo ste si pri pôrode prežili, zverili by ste sa pôrodnej asistentke do rúk opäť?

Samozrejme. Každý človek, keď stárne, nadobúda aj veľa nových skúseností a názorov. Dnes mám pocit, že som zase o trošičku ďalej. Keď sa spätne obraciam späť, sama nechápem niektoré moje rozhodnutia, ktoré mi v tom období pripadali také normálne. Určite by som znova využila dulu, ale v prvom rade by som pri takých animálnych veciach ako je pôrod, dôverovala v prvom rade sebe a svojmu telu, lebo nikto ho nepozná lepšie ako ja sama.

A tu vzniká otázka, plánujete pre Hektorka a Lianku ešte súrodenca?

Ježiško, ja už nič neplánujem! (smiech)

Ako medzi sebou vychádzajú súrodenci?

Myslím, že štandartne. Hektor príchod Lianky zvládol podľa mňa najlepšie z nás všetkých. Samozrejme, čím viac ma Lianka potrebuje, tak tým viac si to Hektor aj uvedomuje. Podľa mňa sa nesmierne ľúbia, ale samozrejme, kde tu ju nakŕmi granuľkami pre psa, alebo ju nechtiac sotí. Ale stále je to v takej prirodzenej miere.

V júni bude mať Hektor tri roky. Navštevuje už škôlku, či sa do nej ešte len chystá?

Nie, ešte nie. Nechela som, keď bola Lianka maličká, aby mi domov nosil všelijaké choroby. Tak som sa snažila vydržať čo najdlhšie, aj keď si myslím, že on je už dávno pripravený ísť ďalej. Je veľmi spoločenský a potrebuje už deti, svojich rovesníkov a spoločnosť, takže si myslím, že už nastal ten správny čas, aby začal chodiť do škôlky.

Hovorí sa, že i napriek tomu, že žena má viacero detí, každé je úplne iné. Platí to aj pri tých vašich?

Určite áno. Moji dvaja sú povahovo úplne rozlišní. Hektor je viac vážnejší a dumavejší... Lianka viac usmieva. Na druhej strane, keď si niečo zaumieni, tak si ide tvrdo po tom. A výzorovo? V oboch som dlho videla Filipa, ale iba dovtedy, kým mi mamina ukázala fotky, keď som bola ja bábätko.