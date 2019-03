Nela Pocisková sa objaví v šou 2 na 1: Ako zareagovala na pozvanie?

Herečka, speváčka, no najmä mama dvoch malých detí Nela Pocisková (28) prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Hlavnou prioritou sú totižto jej maličké ratolesti - synček Hektor, ktorý v júni oslávi tri roky a dcérka Liany, ktorá o pár dní bude oslavovať svoje prvé narodeniny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Herečka svoje druhé dieťa však priviedla na svet za veľmi dramatických okolností, kedy dcérku musela porodiť v aute. Pre Nový Čas Nedeľa v exkluzívnom rozhovore priznala, že práve tento moment zostane u nej zakorenený navždy ako jeden z najsilnejších zážitkov jej života. Okrem materských povinností si však Nela najnovšie dokázala odbehnúť aj k pracovným povinnostiam. Predstaví sa totižto v novej markizáckej šou 2 na 1.

Ako ste zareagovali na pozvanie do šou 2 na 1?

Úprimne sa priznám, že som ostala príjemne zaskočená, keďže ja už seba nevnímam veľmi ,,mediálne známu“. Predsa len som uz dlhší čas viac-menej doma, aj keď príležitostne kde tu odbehnem niečo odpracovať. Aj preto som naozaj nečakala, že oslovia práve mňa. Ale na druhej strane to bolo príjemné. Ja som túto šou registrovala iba z médií, keďže televíziu naozaj nestíham pozerať. Vedela som, že bol len nejaký pilotný diel a teraz mi všetko bližšie priblížili organizátori a produkcia tohto projektu. Zdalo sa mi to celkom zaujimavé, hlavných protagonistov Adelu a Dana veľmi ,,môžem“, takže asi aj to zavážilo pri mojom rozhodnutí.

Vedeli ste, o čo tam pôjde, alebo ste netušili čo vás čaká?

Tak nejaké to gro, o čom táto šou je, som samozrejme vedela... Ale o konkrétnych disciplínach, tzv. ,,bránach“, som nemala ani poňatia, pretože to už bolo všetko na vymýšľaní tvorivého tímu tejto šou. Obdivujem ich za to aké majú nápady a pri kazdej ,,bráne“ som netušila, čo ma ešte môže čakať.