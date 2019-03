Hviezda Repete Helena Vrtichová sa vydala pred troma rokmi: Prečo svadba na staré kolená?!

Speváčku Helenu Vrtichovú (66) pozná hlavne staršia generácia, ale keď sa povie Diridonda, to už zareagujú aj mladší.

Okrem spievania celý život zasvätila profesii poštárky. Za energickou sympaťáčkou sme sa vybrali do Nového Mesta nad Váhom, aby sme zistili, ako si spolu s manželom užívajú dôchodok.

Prišli sme do najlepšieho, s manželom Mirom totiž v ten deň oslavovali 3. výročie sobáša. Ani sme sa nestačili usadiť v obývačke, už nám pani domáca naliala do pohárov šampanské. Nepomohol argument, že v ten deň ešte budeme šoférovať. „Však len trošičku, aspoň jazyk namočiť,“ posunuli hostitelia pred nás pohárik. Napokon sme sa dohodli na káve, poctivom „turkovi“ v horčičáku. Mladomanželom sme pogratulovali k výročiu, zapli diktafón a položili prvú otázku – prečo so svadbou toľko otáľali? Ako partneri totiž spolu žijú už vyše štvrťstoročia.

„Považovali sme to za zbytočné, pretože kedysi dávno sme boli už obaja raz zadaní. Ale prišlo obdobie chrípok, boli sme chorí a hrozilo, že by sme mohli aj zomrieť. Tak sme to poňali ako MTZ,“ prezradila speváčka a vidiac, že asi celkom nerozumieme, vysvetlila: „MTZ, teda materiálno-technické zabezpečenie na starobu. V dnešnej situácii keby človek zostal sám, tak z jedného dôchodku by nevyžil. Tak prečo to druhému neuľahčiť? Neberú sa predsa len mladí, ale aj starí a skúsení,“ dodá s úsmevom a uchlipne si zo šampanského.