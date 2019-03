Jurkemik sa vyjadril aj ku Škriniarovi: Bude musieť podobné veci korigovať

Nový Čas sa s Ladislavom Jurkemikom porozprával o viacerých pálčivých futbalových témach.

„Pocity z uvedenia do Siene slávy sú krásne, je to pre mňa veľké vyznamenanie, že som v spoločnosti ďalších slovenskýchlegiend. Pre mňa bola repre vždy pocta najvyššieho rangu. Som rád, že som sa toho vôbec dožil,“ začal svoje rozprávanie Jurkemik.

Slovenská legenda sa vyjadrila aj v súčasnosti k najväčšiemu talentu nášho futbalu Milanovi Škriniarovi, ktorý nedávno adresoval ľuďom a médiám na Slovensku prívlastok „hnoj“. Svojim činom rozvíril váše nielen športovej verejnosti.

„Nečítal som to vyjadrenie, ale nie je to dobré. Podľa mňa je Milan skromný chalan, ktorý má pokoru. Toto nie je jeho charakter. Bude musieť podobné veci korigovať, ak chce mať dobrý imidž na Slovensku. Malo by mu na tom záležať, veď tu predsa žije a má tu svoj domov. Futbalisti nesmú zabúdať na to, kde sa naučili hrať. Slovensko ich vychovalo!“