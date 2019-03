Černákova Tampa naďalej valcuje súperov, zo Slovákov bodoval iba Sekera

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera prispel v noci na piatok v zámorskej NHL jednou asistenciou k domácemu víťazstvu Edmontonu 4:1 nad Columbusom.

Bol to pre neho tretí bod (0+3) v sezóne. V zápase odohral 18:07 min. a pripísal si aj tri strely a jednu plusku.

Oilers stále živia malú nádej na play off, na postupovú pozíciu v Západnej konferencii strácajú päť bodov, pričom do konca základnej časti im zostáva odohrať ešte osem zápasov. Na pozíciu s druhou voľnou kartou sa posunulo Colorado vďaka výhre 3:1 v Dallase. Využilo zaváhanie Arizony, Coyotes so slovenským útočníkom Richardom Pánikom prehrali na ľade Floridy 2:4. Radivojevič a Nagy: Spolu kariéru začínali, v rovnaký deň to aj zabalili Vo Východnej konferencii si Blue Jackets prehrou skomplikovali situáciu, pozíciu s druhou voľnou kartou prenechali Montrealu. Canadiens v zostave s Tomášom Tatarom zdolali doma New York Islanders 4:0. Na Columbus majú momentálne k dobru jeden bod. V bránke "Habs" sa tešil z čistého konta Carey Price, ktorý zlikvidoval všetkých 28 striel súpera.

Na čele konferencie i celej súťaže jasne kraľuje Tampa Bay, už istý víťaz Prezidentskej trofeje v obrane s Erik Černákom uspel v aréne Caroliny 6:3. "Blesky" vedú Atlantickú divíziu i Východnú konferenciu naďalej s priepastným 21-bodovým náskokom pred Bostonom. Bruins vedení kapitánom Zdenom Chárom takisto nezaváhali a triumfovali na ľade New Jersey jednoznačne 5:1. Celý duel odchytal za "medveďov" Fín Tuukka Rask, slovenský brankár Jaroslav Halák bol na striedačke.

Výsledky NHL:

Carolina - Tampa Bay 3:6

Florida - Arizona 4:2

New Jersey - Boston 1:5

Montreal - New York Islanders 4:0

Nashville - Pittsburgh 1:2 pp a sn,

St. Louis - Detroit 5:2

Dallas - Colorado 1:3

Chicago - Philadelphia 1:3

Calgary - Ottawa 5:1

Edmonton - Columbus 4:1 /za domácich SEKERA 0+1/

Vegas - Winnipeg 5:0

Los Angeles - San Jose 4:2