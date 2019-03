Premiérka Theresa Mayová: S požiadavkami lídrov EÚ súhlasí

Britská premiérka Theresa Mayová súhlasila s plánom, na ktorom sa po nečakane dlhých debatách zhodli premiéri a prezidenti zvyšných 27 členských krajín EÚ.

Uviedol to predseda Európskej rady Donald Tusk v noci na piatok, po skončení prvej časti dvojdňového summitu EÚ.



Lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok po takmer sedemhodinových rokovaniach, počas ktorých odznelo viacero termínov pre odklad brexitu, nakoniec dohodli na dvoch dátumoch. Prvý z nich je 22. máj, pričom však Spojené kráľovstvo musí splniť hlavnú podmienku Bruselu, a tou je súhlas Dolnej snemovne britského parlamentu s dohodou o riadenom brexite. O nej budú britskí poslanci - už do tretice - hlasovať na budúci týždeň, ešte pred doteraz platným dátumom brexitu, ktorým je 29. marec.



Druhým dátumom je 12. apríl, a ten bude platiť v prípade, že britskí poslanci "rozvodovú dohodu" opätovne neschvália, zároveň britská vláda informuje svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup. Hlavne však musí Brusel informovať o tom, či sa Briti zapoja do volieb do Európskeho parlamentu (23.-26.5). V prípade účasti na eurovoľbách by Londýn mohol žiadať odklad brexitu až do konca roku 2019 a dovtedy hľadať spôsoby, ako politicky vyriešiť všetky sporné otázky súvisiace s odchodom z EÚ.

. V praxi to znamená, že až do tohto dňa zostanú všetky možnosti otvorené a dátum odchodu bude odložený," uviedol Tusk počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Zároveň dodal, že "Mayová súhlasila s týmto plánom".



Britská premiérka už po príchode na summit naznačila, že odchod z EÚ je "rozhodnutím britského ľudu" a treba ich vôľu naplniť, zároveň však vyjadrila nádej, že sa to podarí zabezpečiť organizovane, na základe dohody o brexite. Jej pôvodný návrh bol odklad brexitu do 30. júna.

V záveroch Európskej rady (summit) sa uvádza, že dohoda o brexite, ktorá bola odsúhlasená medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v novembri 2018, sa nemôže opätovne otvárať a akýkoľvek jednostranný záväzok, vyhlásenie alebo iný právny akt musí byť v súlade so znením a duchom dohody o brexite.



Juncker v tejto súvislosti naznačil, že "hodiny tikajú" nielen v prípade brexitu, ale aj v iných oblastiach, čím naznačil, že iným krajinám dochádza trpezlivosť a čelia určitej miery frustrácie, kvôli príliš dlhému času venovanému otázkam okolo odchodu Británie.