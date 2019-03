Bugár jasne vyjadril podporu: Most-Híd odporúča voliť Zuzanu Čaputovú

Strana Most-Híd odporúča svojim voličom, aby v druhom kole prezidentských volieb volili Zuzanu Čaputovú.

Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa strany Klára Debnár. Dodala, že toto rozhodnutie vzišlo zo stretnutia volebných tímov Čaputovej a lídra Mosta-Híd Bélu Bugára, na ktorom si vyjasnili základné postoje vo vzťahu k národnostným menšinám na Slovensku.

Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko). Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič (podpora Smeru). Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.