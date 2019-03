Zo Šmahela sa stal vegán, teraz sa vyzliekol, aby ukázal, ako to zmenilo jeho telo: Toto ste asi nečakali!

Športovec prekvapuje stále viac. Pred pár týždŇami priznal, že svoj život zmenil od základov a teraz sa pochválil s výsledkami, ktoré táto zmena priniesla.

Športovec a fitness tréner Martin Šmahel netají obdiv k vlastnému telu. Svedčia o tom fotografie, ktorými plní svoj profil na Instagrame. Avšak pred pár týždňami prezradil, že sa z neho stal vegán, čo je veľký zásah do života športovca.

Svojich fanúšikov, ktorí túžia po atletickej postave sa však snaží namotivovať, že aj takýmto spôsobom sa to dá. Bielkoviny z mäsa si nahrádza čisto rastlinnou potravou. Jeho spätosť s prírodou už síce svetu ukázal, keď účinkoval vo Farme, aj fotografiami z močiara, no tentokrát to posunul ďalej.

Po 80 dňoch od jeho rozhodnutia stať sa vegánom, zverejnil fotku svojho tela, ktoré sa teda vôbec nezmenilo. Pekáč buchiet na bruchu ostal, vyrysované prsia aj bicepsy ho stále zdobia a konečne si nechal znova narásť strnisko.