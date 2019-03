Definitívny návrh: Striedanie zimného a letného času by sa malo skončiť v roku 2021

Striedanie zimného a letného času by sa malo skončiť v roku 2021.

Rakúske predsedníctvo navrhlo, že pre krajiny, ktoré si nechajú letný čas, to bude v marci 2021, v prípade voľby zimného času v októbri 2021. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ingrid Ludviková, podľa ktorej bude o striedaní času rokovať v júni Rada EÚ pre dopravu. „Komisia verí, že v júni bude na stole jasné stanovisko,“ uviedla.

Podľa hovorcu ministerstva zahraničných vecí Juraja Tomagu členské štáty sa smernicou EK o ukončení sezónnych zmien času zaoberajú. „Tento legislatívny návrh bude mať značný celospoločenský dosah. Dôkladné posúdenie vplyvov a harmonizovaný postup členských krajín si vyžadujú určitý čas. Konkrétnym výsledkom doterajších rokovaní je zhoda na prípadnej zmene v roku 2021 a to tak, aby sa zachovalo hladké fungovanie jednotného trhu,“ uviedol v stanovisku.

Na Slovensku má túto záležitosť na starosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho hovorkyňa Veronika Husárová zdôraznila, že Slovensko podporuje iniciatívu EK na zrušenie striedania času, no zatiaľ sa neprikláňa ani k letnému ani k zimnému času. „Permanentný časový režim si Slovenská republika zvolí podľa výsledku rokovaní zástupcov ministerstva zahraničia s ostatnými členskými štátmi EÚ,“ uviedla s tým, že pri rokovaniach je potrebná koordinácia medzi členskými štátmi, osobitne so susednými krajinami, aby sme sa vyhli komplikáciám napríklad pri cezhraničnom obchodovaní, preprave, komunikácii či cestovaní.

Ako pripomenula Ludviková, EK vlani navrhla ukončiť sezónne striedanie času v Európskej únii. Týmto návrhom poskytla členským štátom slobodu rozhodnúť sa, či chcú na svojom území trvalo uplatňovať letný alebo zimný čas. Podľa pôvodného návrhu mala byť posledná zmena času 31. marca tohto roku v prípade ponechania letného času. Pre krajiny, ktoré by chceli uplatňovať zimný čas, by to bolo na jeseň tohto roku. Členské štáty mali pôvodne do apríla tohto roku oznámiť, ktorý čas chcú používať. Rakúske predsedníctvo však navrhlo už spomínaný odklad, keďže členské štáty zatiaľ nedospeli k dohode.