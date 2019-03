Spor medzi Plekancom a Vondráčkovou je na konci: Dojímavý odkaz slávneho hokejistu

Tomáš Plekanec už konečne môže byť doma so svojimi synmi. Na sociálnej sieti prezradil, že sa mu podarilo po dlhom čase vyhrať súd, ktorý prebiehal v Kanade.

,,Ďakujem právnikom, predovšetkým Lenke Radoňonej za skvelú prácu. Bez nej by som tento príspevok nemohol napísať. Ešte na jeseň to vyzeralo tak, že keď chcem vidieť svojich synov, musím sa za nimi sťahovať do zámoria. Súd rozhodol a hra na kanadskú rodinu skončila" odkázal fanúšikom Plekanec.

Už od rozchodu s Luciou Vondráčkovou súd riešil opatrovníctvo detí. Hviezdna dvojica mala kvôli tomu medzi sebou veľké konflikty. Speváčka mala dokonca zabaviť pasy svojich detí a neumožniť hokejistovi vycestovať s nimi domov.

Vyzerá to tak, že sa konečne po dlhom čase veci upokojili a kapitán českej reprezentácie si môže oddýchnuť. Všetky tieto problémy totižto prebiehali priamo uprostred sezóny. ,,Najcennejšie víťazstvo už mám. Na súde v Kanade sa mi podarilo vyhrať a moji synovia sa vrátia do Česka," píše šťastný Plekanec.