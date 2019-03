Vrah z masakra na Novom Zélande bol aj na Slovensku: Na sociálnej sieti sa chválil fotkami z našich miest

Mohli ste ho stretnúť, mohol vás osloviť, ale nemohli ste tušiť, čoho je schopný. Austrálčan Brenton Tarrant (28), ktorý minulý piatok zaútočil v mešitách v novozélandskom meste Christchurch a chladnokrvne zavraždil 50 ľudí, cestoval po svete a bol pravdepodobne vlani aj na Slovensku!

Fotky na jeho facebookovom profile naznačujú, že mohol navštíviť Bojnice, Oravský hrad, Spišský hrad i Košice. Kde býval, ako sa presúval a ako tu žil, však ostáva zahalené tajomstvom. Po otcovej smrti zdedil veľa peňazí a v roku 2012 začal cestovať po svete. Jeho známi vypovedali, že chcel spoznať iné kultúry, lenže práve počas týchto ciest sa mohlo stať niečo, čo ho zmenilo.

Európu navštívil niekoľkokrát, naposledy zrejme vlani na jeseň. Z doterajších informácií vyplýva, že 9. novembra priletel do Bulharska, odkiaľ 15. novembra pokračoval do hlavného mesta Rumunska - Bukurešti. Neskôr, 26. novembra, vlak pricestoval do Maďarska. Asi priamo odtiaľ išiel do Rakúska a ešte si odskočil do Nemecka. A tu sa jeho stopa končí.

Bol naozaj na Slovensku?

Na jeho profile sa nachádzajú zábery Bojnického zámku, Oravského hradu, Tatier, Spišského hradu, Košíc. Jedna indícia by sa našla. Nemecký spravodajský portál t-online.de píše, že Tarrant sa najviac zaujímal o miesta bojov proti Osmanskej ríši. Napríklad v Rumunsku zavítal na hrad v meste Hunedoara, ktorý dal postaviť sedmohradský šľachtic a vojvodca Ján Huňady.

Tieto miesta navštívil.

K známym Turkobijcom patril aj poľský kráľ Ján III. Sobieský a práve ich mená sa objavili na zbrani, ktorú Austrálčan v mešitách použil. Isté je, že Tarrant navštívil viacero moslimských krajín vrátane Turecka. V manifeste, ktorý polícia po útokoch objavila, píše, že chrám Hagia Sofia v Istanbule „bude oslobodený od minaretov a Konštantínopol bude právom znova patriť kresťanom“.

Vlani už mal svoj plán

Brenton Harrison Tarrant (28) pochádza z mestečka Grafton v austrálskom štáte Nový Južný Wales. Jeho otec Rodney bol vášnivý športovec, ktorý absolvoval 75 triatlonov. V roku 2010 vo veku 49 rokov zomrel na rakovinu. Mladý Tarrant v tom čase veľa cvičil v miestnej posilňovni. Ľudia tvrdia, že každému dôkladne radil a nikdy ani náznakom neprejavil extrémistické názory.

Aj na Nový Zéland prišiel trénovať. Využil tamojšie zákony a nazhromaždil veľký arzenál zbraní. Keďže nebol súdne trestaný, bez problémov dostal zbrojný preukaz. Potom mohol legálne nakupovať zbrane aj bez toho, aby ich musel registrovať na polícii.

Útok začal plánovať približne pred dvoma rokmi. Najprv chcel zaútočiť niekde inde, ale pred tromi mesiacmi sa rozhodol pre Nový Zéland. Minulý piatok vo dvoch mešitách zabil 50 osôb a vyše 40 zranil. Nemilosrdne strieľal do mužov, žien i detí. Chcel zaútočiť aj na tretie miesto, ale muži zákona ho stihli zatknúť. Zatiaľ je obvinený z trestného činu vraždy.

Cudzinecká polícia by o jeho pobyte mohla vedieť

Slovenská cudzinecká polícia by mala vedieť, či útočník bol na Slovensku a kde sa zdržiaval. Ak sa cudzinec ubytuje v hoteli či v penzióne, zariadenie jej musí nahlásiť jeho pobyt. Len ak sa ubytuje v súkromí, musí to urobiť on sám.

„Polícia má podľa zákona informácie o každom pobyte cudzinca na území Slovenska. Ku konkrétnym osobám sa však vyjadrovať nemôžeme,“ reagoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Denník Nový Čas oslovil niekoľko hotelov v Bojniciach, aby si overil, ako to funguje. Manažéri zariadení potvrdili, že pobyty cudzincov nahlasujú cudzineckej polícii.

Krvavé popoludnie

50 obetí

Útok Austrálčana Brentona Tarranta (28) v novozélandskom meste Christchurch si vyžiadal 50 životov. Včera pochovali prvé z obetí.

3-ročný chlapec

Polícia dosiaľ zverejnila mená piatich obetí. Ide o štyroch mužov od 36 po 71 rokov a o jedného 3-ročného chlapca.

21 minút

Policajti narazili do auta podozrivého na ceste a zatkli ho 21 minút po prvom núdzovom telefonáte.

Chcel pokračovať

Austrálčan pred útokom zverejnil 74-stranový manifest, v ktorom uviedol, že napadne mešity v Christchurchi a jednu v meste Ashburton, ak sa tam dostane.

Naživo

Tarrant útok nahrával a video vysielal cez Facebook. V priamom prenose malo menej ako 200 pozretí. Facebook v prvých 24 hodinách odstránil 1,5 milióna kópií.