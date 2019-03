Zamestnanci U. S. Steel Košice sa búria proti nízkym platom: Zvýšenie miezd o 20 € nás uráža

Došla im trpezlivosť! Pracovníci košického U. S. Steelu sa v trojtisícovom dave stretli v centre mesta, aby dali najavo svoju nespokojnosť s platmi. Odmenu za prácu v ťažkom priemysle a na zmeny si predstavujú inak než vedenie firmy, od ktorého ľudia požadujú minimálne 1 500 eur v čistom.

Podľa odborárov s vedením už rokujú, no ani siedme kolo kolektívneho vyjednávania neprinieslo výsledok. Zamestnávateľ im mal ponúknuť zvýšenie platu o 20 eur mesačne. Stop zbedačovaniu, Dosť nízkym mzdám či Nízke mzdy vyľudňujú regióny. S takýmito transparentmi prišiel dav nahnevaných zamestnancov z celého východného Slovenska do centra Košíc. Zaplnili Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne, kde prišli vyjadriť nespokojnosť s nízkymi platmi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Väčšinu účastníkov pochodu tvorili zamestnanci košických oceliarní. Tí prezradili, že rokujú s vedením spoločnosti o vyšších mzdách. Viacerí tvrdia, že vo firme panuje pre platy napätie a reálne hrozí štrajk, keďže kolektívne vyjednávania neprinášajú výsledky. „Naposledy nám ponúkli, že nám všetkým zvýšia mesačný plat o 15 až 20 €. To si z nás robia asi srandu!” posťažovala sa skupina oceliarov.

Podľa našich informácií z prostredia odborárov padla v rámci rokovaní aj táto možnosť. „Momentálne prebiehajú vyjednávania ohľadom mzdovej časti - rastu tarifnej mzdy, príplatkových častí a ďalších,” uviedol Juraj Varga, odborový predák košických hutníkov. O aktuálnej hrozbe štrajku sa zatiaľ vyjadriť nechcel.

„To, že naši zamestnanci prišli túto akciu podporiť, je prirodzenou aktivitou kampane za vyššie mzdy. Je to vyjadrenie vzájomnej solidarity,“ dodal. Aj Jozef Balica z OZ KOVO si myslí, že skutočné mzdy Slovákov sú v realite nízke. „Priemerná čistá mzda predstavuje 770 € a má ju iba 30 % zamestnancov,“ vyhlásil.

Chlapi z U. S. Steel: zaslúžime si zarábať viac

Miroslav (48)

Máme dosť nízke platy a nie sme s tým spokojní! Medzi zamestnancami oceliarní je to skutočne napäté. Musíme si odrobiť množstvo nadčasov, aby sme dosiahli vôbec tú tisícku, a to tam pracujem už 30 rokov. Plat by mal ísť hore minimálne o 800 až 900 eur, aby sme mohli normálne žiť.

Peter (38)

Ľudia zarábajú v priemere 1 200 eur v hrubom. Oproti tomu, čo zarábajú inde, je to málo. Sme už z toho nervózni, ak si človek musí platiť hypotéku, tak sa má čo obracať. Za tú prácu si určite zaslúžime aspoň tých 1 500 eur v čistom. Protest je už asi len otázkou času.

Pavol (50)

S platmi to u nás vyzerá tak, že zamestnávateľ prišiel s ponukou zvýšenia platu do 20 eur. Vzhľadom na to, aké zisky táto firma vytvára, je to urážka zamestnancov. V dnešných podmienkach aj vzhľadom na povahu práce by mal každý jeden zamestnanec dostávať minimálne od 1 500 do 2 000 eur v čistom.

Platíme viac ako iní

Ján Bača, hovorca

U. S. Steel Košice (USSK)

Chceme, aby boli naši zamestnanci dobre zaplatení, je to však možné len vtedy, ak aj produktivita práce rastie tak rýchlo ako mzdy. Priemerná mzda v roku 2018 predstavovala 1 876 € a v robotníckych profesiách to bolo 1 746 €. Platíme viac ako ktokoľvek iný v regióne. Náklady na zamestnancov idú tento rok dramaticky hore pre zvýšenie minimálnej mzdy a značné zvýšenie príplatkov za prácu v noci a počas víkendu. Ďalšie navýšenie predstavujú rekreačné poukazy.