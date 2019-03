Redaktorka Silvia Juříková ukázala svoje bývanie: Pokojná oáza na okraji Bratislavy

Redaktorka Televíznych novín TV Markíza Silvia Juříková (27) síce vyštudovala konzervatórium a pokojne by sa mohla živiť spevom, zlákalo ju však spravodajstvo.

Atraktívna bruneta stále žije v rodičovskom rodinnom dome v Bratislave, kde nedávno pribudol ďalší člen, austrálsky ovčiak Cindy.

„Je to domček, ktorý je síce v hlavnom meste, ale zároveň v lese. Máme tu pokoj a ráno nás zobúdzajú vtáčiky. Dom má 350 m² a pozemok 10 árov,“ začína svoje rozprávanie Silvia. „Brat študuje v Anglicku a väčšinu roka je preč. Tatino je hudobný skladateľ a multiinštrumentalista, mamina podniká.“

Červená sedačka dominuje

O zariadenie celého domu sa postarala Silviina mama, ktorá je síce vyštudovanou opernou speváčkou, ale interiérový dizajn ju veľmi baví. Na prízemí hneď zaujme priestranná obývačka, kde Silvia rada pozerá televíziu. „Najmä večer sledujem televízne noviny, čo sa deje doma a vo svete, aby som bola v obraze. Práca redaktorky ma veľmi baví a vždy som zvedavá na svoje reportáže. Zvyknem si tu aj ľahnúť na gauč a dať si niečo dobré pod zub. Červená je mojou obľúbenou farbou, takže červená sedačka, ktorá dominuje v miestnosti, musela byť. Mám tu pohodlie aj pri čítaní, bavia ma najmä autobiografie.“

Silvia má rada aj kvety, a preto v dome obvykle nechýba váza s rezanými kvietkami. „Pravidelne kupujem čerstvé.“ Súčasťou obývačky je aj veľký jedálenský stôl. „Neodolám sladkému a priznávam, že veľmi veľa jem. Našťastie to na mne nie je zatiaľ vidno. Varím málo, lebo nemám čas, ale keď už, tak to stojí za to. Pustím si hudbu, nechám sa unášať, tancujem, spievam a pritom kuchtím.“