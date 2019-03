Od záchrany ju delí jeden zápas: Žilina má všetko vo svojich rukách

Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina otočili utorkový piaty súboj baráže o Tipsport Ligu a zvíťazili doma nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:1.

V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa tak ujali vedenia 3:2. Šiesty duel je na programe vo štvrtok od 17.30 h v Michalovciach.



MsHK DOXXbet Žilina - HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Góly: 17. Bagin (Dubeň), 18. Rud. Huna (Beránek, Húževka), 58. Húževka (Rud. Huna, Hvila), 60. Hvila (Beránek) – 2. Linet. Rozhodovali: Novák, Goga – D. Konc ml., Kollár, vylúčení: 6:6 na 2 min., navyše: Bdžoch (Michalovce) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1252 divákov.

/stav série: 3:2/

zostavy:

Žilina: Fučík – Matejka, Kučný, Mar. Hudec, Dubeň, Mendrej, Bagin, Piegl, Surán – Rud. Huna, Húževka, Jenčík – Bárta, J. Ručkay, Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, Ondruš

Michalovce: Trenčan – Bdžoch, Kolba, Korenko, Novický, Valečko, Linet, Mesároš – Hamráček, Toma, Chalupa – Mašlonka, Piatak, Giľák – Róth, Cútt, Safaralejev – Gavrik, Bojko, Dvurečenskij – Banovský

Piaty duel vyrovnanej barážovej série mal gólový úvod. Už po 74 sekundách hry sa po samostatnej akcii presadil žilinský odchovanec v drese hostí Linet, ktorý nastúpil netradične na poste obrancu. "Vlci" dostali o chvíľu nato výhodu presilovky, ale takmer v nej inkasovali, keď Giľák po úniku nebezpečne vypálil na Fučíka.V 17. min. zobral puk a zodpovednosť na seba obranca domácich Bagin, prekľučkoval sa stredom útočného pásma hostí a prekonal Trenčana. O necelú minútu jasali domáci fanúšikovia opäť, keď sa medzi kruhmi dostal k strele kapitán Žiliny Huna a Trenčan kapituloval znovu.Druhú tretinu začal domáci tím v oslabení pre trest Matejku v poslednej sekunde prvej dvadsaťminútovky. "Vlci" však hrali obetavo, blokovali puky a súperovi nič nedovolili. Hra bola vyrovnaná, ubudlo v nej šarvátok a hráči oboch tímov sa venovali viac hre, ako súperovi. Diváci sa nenudili a oba tímy ukázali viacero pekných momentov.Vyrovnaný duel pokračoval, päť minút pred koncom druhej časti hrali Michalovce presilovku, ale Hvila po spolupráci s Beránkom takmer prekonal Trenčana. Chvíľu po nich hrali v početnej výhode až do konca tretiny aj domáci, Trenčana však vážnejšie neohrozili a stav sa oproti prvej tretine nezmenil.Záverečnú tretinu začali domáci skrátenou presilovkou, gól však nestrelili. Potom sa zamerali na dôsledné bránenie stredného pásma a hráčom Michaloviec dovolili strieľať na Fučíka iba z diaľky. Žilinčania držali hostí na dištanc, tí často robili chyby, a hoci boli častejšie pri puku, nedokázali to využiť.Michalovce hrali v posledných dvoch minútach bez brankára, ale Žilinčania si už dôležité tretie víťazstvo v sérii nenechali uchmatnúť a výsledok ešte tri sekundy pred koncom prikrášlil gólom do prázdnej bránky Hvila.