Smrť skialpinistky Danky († 53): Umierala pred očami manžela

Naše veľhory si vypýtali ďalšiu obeť. Tentoraz to bola žena, ktorá vrúcne milovala nielen hory, ale najmä svoju rodinu. Danka († 53) sa v utorok dopoludnia vybrala na vysokohorskú lyžovačku spolu so svojím manželom Tiborom (53).

Boli už na vrchu Patria, keď vtom došlo k obrovskému nešťastiu - Danka sa zrútila do Mengusovskej doliny pred očami milovaného manžela. Manželia sa rozhodli vyjsť na tatranský vrch Patria v nadmorskej výške 2 203 metrov, ktorý je nenáročný a bezpečný. Napriek obrovským skúsenostiam dvojice došlo k tragédii. Danka nečakane spadla do Mengusovskej doliny. Nešťastie sa odohralo pred očami Tibora, ktorý okamžite zalarmoval pomoc.

„Nahlasovateľovi sa nepodarilo so ženou po páde nadviazať ani hlasový a pre hmlu ani vizuálny kontakt, preto sa po privolaní pomoci vybral do žľabu za ňou. Po príchode k nej okamžite začal s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou,“ informovali horskí záchranári na svojej stránke. Za ženou sa vydali do doliny i leteckí záchranári.

„Našťastie sa dolina otvorila a mraky ustúpili, a tak sme mohli k nej navijakom spustiť lekára. Bohužiaľ, mohol už len konštatovať jej smrť, lebo zranenia neboli zlučiteľné so životom,“ konštatovala hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková. K nebohej následne dorazili od Popradského plesa horskí záchranári.

„Čo bola príčina pádu, sme nevyšetrovali. Či to bol odtrhnutý prevej, vypnutá lyža, alebo niečo iné, nič nemení na hroznom fakte, že asi 200- až 300-metrový pád neprežila. Padala z vrcholu Patrie a v tom okamihu bol vrchol v hmle. Jej manžel, ktorý s ňou bol na túre, nevedel s ňou po páde nadviazať kontakt, ani vizuálny, ani zvukový. Lyžiarka spadla smerom do Mengusovskej doliny snehovo-ľadovým žľabom,“ povedal horský záchranár Milan Tomaškovič.