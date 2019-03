Zúfalá Katka na mieste, kde zavraždili jej kamaráta Štefana († 28): Chránil si ma a teraz si mŕtvy!

Bol pre ňu jedným z najdôležitejších ľudí na svete a teraz je preč. Tínedžerka Katka (17) prežíva obrovský smútok za veľkým kamarátom Štefanom († 28), ktorého podľa polície v sobotu v Dobšinej surovo zavraždil recidivista Ondrej (22).

Prišla o veľkú oporu a človeka, ktorý bol jej akoby starším bratom a ktorý ju vždy ochraňoval. Katka (17), ktorá dnes študuje za zdravotnú sestru, Novému Času potvrdila, že so Štefanom sa v osudný deň stretli. „S tímom odohral futbalový zápas v Muráni, v ktorom chytal v bráne, a cestou do Dobšinej sa zastavil na ranči, kde brigádujem ako čašníčka.

Aj vtedy mal výbornú náladu a sústavne ma povzbudzoval. Keď som sa na druhý deň dozvedela, že už nie je medzi nami, bola to tá najhoršia facka, vraví s plačom dievčina. Števko, ako ho volala, jej neuveriteľne chýba. „Bol mojím kamarátom, mojou bútľavou vŕbou, veľkou oporou. Poznali sme sa veľmi dlho,“ dodáva smutne.

Bol ako starší brat

Štefan, ktorý pracoval v lese a pritom bol aj futbalovým brankárom, nosil v hlave plány o novom bývaní vo Vyšnej Slanej. „A aj o vlastnom živote. Spomínal, že by chcel mať svoju rodinu a deti. Bol vždy výborne naladený a priateľský. Všetkým musí veľmi chýbať,“ hovorí Katka s tým, že aj jej veľmi pomáhal.

„Hlavne keď som sa trápila, vedel poradiť. Keď som sa vonku bála, išiel so mnou a dával na mňa pozor. Strážil ma a nič zlého sa naňho nedá povedať, lebo to bol výborný človek. Žartovali sme, smiali sa, bol ako môj starší brat, lebo sme si veľmi rozumeli, a to napriek tomu, že už mal 28 rokov. Stále neviem pochopiť, prečo sa to stalo a prečo ho vlastne zabili. Jeho najbližším vyjadrujem len slová ľútosti a Števkovi, aby mu bola zem ľahká. Nikdy naňho nezabudnem, to sľubujem!“ vraví odhodlane budúca zdravotná sestra, ktorá pred viac ako dvoma rokmi s kamarátkou Erikou zachránila zrazeného psíka Sheilu a vyslúžili si za to ocenenie Detský čin roka.

A hoci Števa už dnes pochovajú, užialená Katka si nechce pripustiť, že pri nej viac nebude. „Stále čakám, že mi napíše, zavolá, proste ozve sa. Mám ten pocit, že je tu,“ dodala mladá Dobšinčanka, ktorá by chcela vrátiť čas a povedať mu, že ho mala veľmi rada a čo pre ňu znamenal. Svoj odkaz do neba mu poslala aj prostredníctvom statusu na sociálnej sieti: „Tam, kde bolo treba pomôcť, si stále bol, vždy si pomohol. Nikdy nezabudnem na to, ako si ma chránil, obraňoval a dával na mňa pozor.“

Ondrej ide do väzby

Z vraždy Števa obvinili recidivistu Ondreja (22). „Okresný sud Košice I v celom rozsahu akceptoval návrh prokurátora na vzatie obvineného do väzby. Súd tak urobil z dôvodu, že z konania obvineného, ako aj ďalších skutočností vyplýva dôvodná obava, že by mohol ujsť, skrývať sa, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu, a taktiež to, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu súdu nebola zo strany prokurátora a ani obvineného podaná sťažnosť,“ uviedol hovorca košickej krajskej prokuratúry Branislav Bujňák.