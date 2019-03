Na letisku zadržali podozrivého muža, prehľadali mu veci: Odpudivý nález v batožine

Indické úrady zadržali na letisku v Bombaji Malajzijčana, v ktorého batožine našli nádobu s ľudským embryom.

Muža údajne zatkli 16. marca. Nález viedol k vyšetrovaniu možnej pašeráckej skupiny. Muž sa údajne priznal, že to nie je po prvý raz, čo do Indie pašoval embryá, a následne zaviedol úrady k luxusnej klinike špecializovanej na umelé oplodnenia. Tam vraj niesol embryo, ktoré u neho našli, uviedla v pondelok na vyššom súde v Bombaji Rebecca Gonsalves zastupujúca vyšetrovateľov. Klinika jeho tvrdenia popiera. Úrady však našli viacero SMS správ, ktoré jeho tvrdenia podporujú, píše denník The Times of India.

Lekárka Goral Gandhi, ktorá je embryologičkou vedúcou kliniku, označila mužove tvrdenia za nepravdivé. Jej právnik Sujoy Kantawalla súdu povedal, že jeho klientka "v rámci svojho podnikania embryá nedováža". Ako informovali noviny India Express, situáciu označil za "sprisahanie zosnované osobami, medzi ktorými môžu byť jej konkurenti". Gandhi sa v piatok musí postaviť pred súd a vypovedať.

Umelé oplodnenie je v Indii v ostatných rokoch čoraz populárnejšie. Bez povolenia Indickej rady lekárskeho výskumu je však dovoz embryí do krajiny nelegálny.