Nebankové spoločnosti vymáhajú od ľudí dlhy rôznymi spôsobmi: Kedy už ide o nekalé praktiky?

V prípade, že vytvárajú psychický tlak alebo listy od nich obsahujú vyhrážky bez právneho základu, ide už o nekalé obchodné praktiky.

Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS) s tým, že právo na reklamáciu je základným právom spotrebiteľa.

O nekalú obchodnú praktiku môže ísť v prípadoch, ak spoločnosti vytvárajú psychický tlak, pri ktorom sa klienti začínajú báť, alebo listy, ktoré ľuďom zasielajú, sa podobajú na úradnú alebo súdnu zásielku. Ide o listy obsahujúce formulácie ako "dostavte sa" alebo "predvolanie", alebo ak sú v liste vyhrážky, ako napríklad "príde k vám exekútor", "príde k vám advokát spísať majetok". "Tento typ formulácií môže byť použitý, až keď existuje súdne rozhodnutie vo veci. Ak spotrebiteľ vie, že nebol žiadny súd, ide o bezprávne vyhrážky, ktoré nemajú právny základ," priblížila NBS. V prípade, že si nie je spotrebiteľ istý bezprávnosťou vyhrážky, mal by sa poradiť s právnikom. "Poslednú výzvu pred exekúciou môže poslať inkasná spoločnosť len vtedy, ak už o dlhu rozhodol súd," doplnila NBS.

O nekalú obchodnú praktiku ide aj v prípade, ak telefonáty či SMS správy sú spravidla automatizované z rôznych telefónnych čísel. Ich intenzita by však nemala byť obťažujúca. Kontaktovať ľudí môžu spoločnosti len cez pracovné dni, a to do 18. hodiny. "Osobné návštevy sú zákonom obmedzené. Klientov nesmú vymáhači navštíviť doma ani na pracovisku. Spoločnosť nemôže na súde vymáhať dlh, ktorý je už premlčaný, a nemôže sa tým ani vyhrážať," priblížila NBS.

Existuje pritom niekoľko spôsobov, ako sa môžu ľudia brániť, keď sú terčom vyhrážok. NBS spotrebiteľom odporúča, aby boli asertívni. "Ozvite sa spoločnosti písomne a vyžiadajte si podrobné doklady k dlhu (výška a pôvod dlhu). Po získaní podkladov sa poraďte s právnikom," radí klientom NBS. Ak spoločnosť nechce zdokladovať dlh a klienta obťažujú jej vymáhačské praktiky, potrebné je podať písomnú reklamáciu. "Spoločnosti musia na reklamáciu do 30 dní odpovedať," upozornila na to centrálna banka s tým, že ak nereagujú, potrebné je podať sťažnosť do NBS. Tá kontroluje na základe zákona len časť obchodov inkasných spoločností, konkrétne vymáhanie spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie. "Vymáhanie nezaplatených účtov, napríklad za telefón, plyn, elektrinu a podobne, nespadá pod dohľad NBS," dodala slovenská centrálna banka.