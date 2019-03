Úprimné slová otca Petry Vlhovej: Je veľmi ťažké vyrovnať sa s popularitou

Petra Vlhová priniesla do slovenského športu v tejto sezóne niečo nevídané a neslýchané. Vo veku 23 rokov sa vypracovala na superstar alpského lyžovania, mimoriadne populárneho olympijského odvetvia so širokým globálnym zázemím rekreačného športovania.

Lyžuje sa proste veľa a všade. V Ázii, v Amerike, na Ohňovej zemi, u "protinožcov". V Rusku, v Španielsku, na Balkáne, na Slovensku, ba i v juhoafrickom Lesothe. Vrcholové súťažné lyžovanie najviac prekvitá v civilizovanom svete, v ekonomicky silných krajinách Álp, Škandinávie, v USA, Kanade.

V tejto ohromnej konkurencii sa z času na čas zrodí hviezda z "malej" lyžiarskej krajiny, lebo v komplexnom ponímaní sú Rakúsko i Švajčiarsko veľké, sú to zjazdárske veľmoci. Určite najväčšie meno z malého lyžiarskeho priestoru je zapísané na záhrebskej matrike, Janica Kosteličová bude vždy patriť medzi historické postavy všeobecne vo svete zimných športov. Stredoeurópsky priestor, samozrejme v menšom rozsahu zaplnili v tomto storočí Češka Šárka Strachová (predtým Záhrobská) a Slovenka Veronika Velez-Zuzulová.

A možno Veronikine úspechy urobili protišokový mostík pre slovenského fanúšika, Petrino ťaženie tak nemá rámce verejného šialenstva. Napriek tomu, že Vlhová získala pre svoju krajinu, v ktorej jej materské Nízke Tatry dostoja svojho adjektíva oproti svetovým veľhorám, titul majsterky sveta v technicky najuznávanejšej zjazdárskej disciplíne. Plus ďalšie dve medaily a triumfálnu výslednicu v celosezónnom Svetovom pohári.

Petra Vlhová má to najpodstatnejšie vo svojej hlave a nohách. Otec Igor Vlha ju plánuje naďalej všemožne podporovať z pozície manažéra tímu Ski Vlha a pre TASR tvrdí: "Treba držať nejaké veci po pokrievkou. A pokračovať v tvrdej práci, v pokore, s tým sa dá všetko zvládnuť, médiá, aj fanúšikovia. Ona si to uvedomuje. Treba byť tak akurát pri zemi."

Igor Vlha cíti, že jeho dcéra dozrieva a verí, že zvládne "údel slávnych". Sám, hoci v tieni úspešnej dcéry, má s tým problém: "Veľmi ťažké je vyrovnať sa s popularitou. Každý si chce s Vami podať ruku, odfotiť sa. Rád sa odfotím s každým, to je v poriadku, len to uberá energiu, No ja si myslím, že to nejako zvládneme. Teraz to trochu poľaví."

Všetci v tíme, či rodinní príslušníci alebo expertná talianska "squadra", si uvedomujú, že zasahujú do života mnohých krajanov. V súlade s tým, že aj Slovensko patrí ku krajinám s vysokou percentuálnou základňou masového lyžovania. Otec Vlha sa tejto eufórii vôbec nebráni: "Táto sezóna bola fantastická rozprávka, pre celé Slovensko. To, čo Peťa predviedla s celým tímom Ski Vlha, to je niečo neskutočne krásne. Je to strašne rýchle, človek si ani neuvedomuje tie presuny a zmeny pretekov. Ale keď sa usadíme v tom Mikuláši a bude už viac času, tak potom si to vlastne uvedomíme, čo sa dialo a čo sa stalo. Čo sme spravili pre Slovensko a pre slovenských fanúšikov, ktorí sú naozaj asi najlepší na svete."