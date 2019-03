Brankár MFK Dobšiná Štefan († 28): Dobitý na smrť pred krčmou! Spoluhráč opísal hrôzu

Pomohol krčmárke a doplatil na to životom. Celá Dobšiná smúti za brankárom miestneho futbalového tímu Štefanom († 28), ktorého podľa polície pred pohostinstvom ubil drevenou palicou na smrť recidivista Ondrej (22). Polícia ho už obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Rodičia Štefana sú úplne na dne. „Bol to výborný chlapec, ktorý všetkým pomáhal. Odmalička hrával futbal, bol brankárom. Mal rád aj stolný tenis,“ vraví s plačom mama Magda (59). V osudnú sobotu bol kamarátke rezať drevo a potom išiel na futbal. Po stretnutí si zašiel na pivko s kamarátmi. „Po záverečnej nám volali policajti, čo sa stalo,“ dodal zronený otec Štefan (56).

Nešťastní rodičia milovanému dieťaťu teraz chystajú pohreb. „Štefan, odpočívaj v pokoji! My sa z toho nejako pozbierame, ale toto sa nemalo stať. Ten zúfalec, čo to spáchal, nech skamenie a nech sa domov z basy už nedostane,“ odkázala vrahovi mama obete. Smútok na sociálnej sieti zdieľajú aj kamaráti mladíka. „Tam, kde bolo treba pomôcť, stále si tam bol, vždy si pomohol. Nikdy nezabudnem na to, ako si ma chránil, obraňoval a dával na mňa pozor,“ napísala Katka.

Chcel pálenku zdarma

Štefan, ktorý pracoval v lesoch a pôsobil ako brankár v klube MFK Dobšiná, síce priateľku nemal, no podľa jedného z kamarátov sa pochválil, že by čoskoro chcel ísť bývať do vlastného domčeka. Všetky plány a sny mu zničil miestny recidivista Ondrej (22), ktorého pustili na slobodu len pred niekoľkými dňami.

„Medzitým stihol našu krčmu vykradnúť. V sobotu večer chcel pálenku bez platenia. Keď mu kolegyňa povedala, že mu nič nedá a že je záverečná, musel ho von vyprevadiť Štefan,“ uviedla krčmárka Božena, ktorá sa o hroznom čine dopočula od kolegyne, ktorá vtedy robila.

Vraždu zachytila kamera

Jedným zo svedkov vraždy, ktorú zachytila aj kamera, je Štefanov spoluhráč Mário (16). „Prechádzal som okolo a videl som, ako sa ten útočník rozbehol ku krčme a pred dverami ho palicou udrel po hlave. Nemal žiadnu šancu sa brániť, pričom ďalej ho na zemi bil do nemoty,“ uviedol šokovaný tínedžer. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová potvrdila, že 22-ročného Ondreja obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Ondrej podľa nich v sobotu drevenou bukovou metrovicou niekoľkokrát vysokou intenzitou udrel Štefana do hlavy. Mladý muž zraneniam na mieste podľahol. „Policajti útočníka krátko po čine zadržali a umiestnili do cely zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov,“ dodala s tým, že Ondrej nebol neviniatko - v roku 2014 ho odsúdili za násilnú trestnú činnosť a väzenie opustil v marci tohto roku.

Ako sa to stalo podľa svedkov

1. Ondrej chcel v krčme pálenku bez platenia.

2. Krčmárka povedala, že mu nič nedá a Štefan ho vyprevadil von.

3. Ondrej odišiel, a keď si zohnal bukovú palicu, tak sa vrátil pred krčmu.

4. Čakal, kým Štefan vyjde von. Pred dverami ho niekoľkokrát silno udrel po hlave.

5. Na zemi ho bil a kopal až do nemoty. Štefan zraneniam na mieste podľahol.