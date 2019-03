Prekvapujúce vyhlásenie princa Harryho: Zmizne z očí verejnosti a prestane pracovať

Princ Harry sa rozhodol, že využije nárok na plnú rodičovskú dovolenku.

Keď vojvodkyňa zo Sussexu porodí jeho prvorodeného potomka, zmizne z očí verejnosti a prestane pracovať. V našich končinách je však dĺžka rodičovskej dovolenky v prípade britskej kráľovskej rodiny šokujúca. Trvá totiž len dva týždne.

Harry chce byť počas 14 dní od rána do večera po boku svojej manželky a pomáhať jej so všetkým. „Nepotrebuje si brať žiadnu rodičovskú dovolenku, pretože on nepracuje tak ako väčšina bežných ľudí, ale má pocit, že keď si ju oficiálne vezme, bude veľmi moderný otec,“ zveril denníku Express Harryho kamarát.

Meghan se minulý týždeň rozlúčila s verejnosťou, ktorá ju teraz niekoľko týždňov až do pôrodu vôbec neuvidí.Potom však bude niekoľko mesiacov doma, kým sa vráti k výkonu svojich povinností pri reprezentácii štátu.

Harry už štyri roky nepoberá žiadnu mzdu, po odchode z armády sa venuje len reprezentácii štátu, a to financuje kráľovná z príjmov zo štátnej pokladne.



Meghan porodí po prvýkrát v 37 rokoch, takže sa očakáva, že dieťa príde na svet pred prirodzeným termínom. U rodičiek starších než 35 rokov je totiž predčasný pôrod bežný. Prenášanie je v tomto veku vzácnejšie.