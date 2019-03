Prvé spoločné diskusie víťazov prezidentských volieb: Odpútajú sa od podpory vlastných strán?

Na presvedčenie nových a udržanie si svojich doterajších voličov majú obaja kandidáti necelé dva týždne. Už prvé diskusie počas nedele naznačili, že kampaň môže byť ostrejšia ako doteraz.

Čaputovú aj Šefčoviča pritom doteraz spájali aj so značkami politických strán, ktoré reprezentujú. Podľa analytikov práve teraz nastal čas, keď sa musia odpútať a ukázať možnú nadstraníckosť v Prezidentskom paláci. Ako sa s tým obaja popasujú?

Šefčovič sa doteraz spojeniu so Smerom snažil vyhýbať, no kampaň viedol aj vďaka podpore vládnej strany. Smer ho pozval na oslavy MDŽ, kde oslovoval najmä strednú a staršiu generáciu voličiek a voličov. Zároveň mu prispel na kampaň finančne aj podpismi svojich poslancov pod jeho kandidatúru.

Čaputová zase otvorene priznáva, že je podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska, ktoré pomáhala zakladať. Nové hnutie na politickej scéne ju taktiež finančne podporuje. Vynára sa tak otázka, ako sa chcú odpútať od svojich domovských hnutí. Čaputová už priznala, že sa v najbližších dňoch stiahne z funkcie podpredsedníčky PS.

„Pokiaľ ide o členstvo v hnutí, v prípade zvolenia by som sa ho určite vzdala,“ dodala. Šefčovič členom Smeru nie je, no dlhodobo s ním spolupracuje. „Napriek tomu, že ma podporuje Smer-SD, som nezávislý kandidát na post prezidenta, ktorý chce vykonávať svoj mandát nadstranícky a ktorý dokázal, že to vie,“ skonštatoval.

Začali sa útoky

Obaja v prvých nedeľných diskusiách po prvom kole začali viesť svoju kampaň. Zatiaľ čo Čaputová apelovala na zmier a kultivovanú diskusiu, Šefčovič sa nevyhol útokom na svoju protikandidátku. Zároveň si prisvojil 60 % voličov Slovenska, ktorí nevolili Čaputovú.

„Až 60 percent voličov vidí svet tak ako ja. Mám teda v druhom kole veľkú šancu,“ analyzoval Šefčovič. Sám však získal len necelých 19 %. Šefčovič avizuje, že sa zameriá na voličov mimo Bratislavy. Čaputová naopak prízvukuje, že útokom sa bude aj naďalej brániť trpezlivým vysvetľovaním.

„Mrzí má, že sa stretávam so skratkami a opakujem, že konzervatívne názory sa nevylučujú s liberálnymi názormi a má to byť výsledok spoločenskej dohody,“ skonštatovala. Šefčovič naznačuje, že chce, aby sa v súvislosti s jeho protikandidátkou riešilo aj spojenie so stranami, ktoré ju podporujú - SaS či OĽaNO.

„V každej diskusii dostávam otázky na Fica, ale nezaznamenal som, že by pani Čaputová musela odpovedať na Richarda Sulíka (SaS) a jeho vzťah s Marianom K., na otázky okolo Igora Matoviča či šéfa PS Ivana Štefunka,“ skonštatoval Šefčovič. Čaputová hovorí, že jej ide o spravodlivosť, a tak je pripravená vysvetľovať akékoľvek spojenia.

Na čo budú apelovať v kampani

Zuzana Čaputová

Vítanie migrantov a kultúrno-etické témy, to sú nálepky. Ja neverím, že tomu veríte v súvislosti s tým, ako ma poznáte. Moja agenda sa týka férovosti, spravodlivosti, životného prostredia a sociálne odkázaných skupín.

● vníma potrebu zmeny na Slovensku, Šefčoviča považuje za pokračovanie súčasnej politiky

● chce viac stretnutí s ľuďmi v teréne a vnímať ich problémy tam, kde žijú

● bojuje za férovosť a spravodlivosť pre všetkých na Slovensku

Maroš Šefčovič

Moje videnie sveta zdieľa 60 percent ľudí, keď sa pozrieme na postoj k migrantom, povinným kvótam. Ja som bojoval proti tomu, pani Čaputová bola skôr za. Ide aj o priority v sociálnej politike. Voľby ukázali, že 60 percent ľudí má iný názor ako pani Čaputová.

● Čaputovú vníma ako kontinuitu toho, čo sa deje v Prezidentskom paláci

● apeluje na to, že je kompetentný a pripravený profesionál na výkon funkcie

● chce sa presadiť v zahraničí a otvoriť Prezidentský palác voličom