USA a Rusko budú rokovať o venezuelskej kríze: Podarí sa im nájsť spoločné riešenie?

Ruskí a americkí diplomati sa v utorok stretnú v Ríme, kde budú rokovať o venezuelskej kríze.

Uviedlo to v nedeľu vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré cituje tlačová agentúra DPA.

Rusko potvrdí svoj postoj, podľa ktorého by bola americká vojenská intervencia v tejto juhoamerickej krajine nevhodná, povedal pre miestne médiá námestník šéfa ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Konzultácie sa podľa Riabkova plánujú s americkým špeciálnym predstaviteľom pre Venezuelu Elliottom Abramsom.

Moskva požaduje, aby sa domáce nepokoje vo Venezuele riešili prostredníctvom dialógu. Spojené štáty sú medzi krajinami, ktoré podporujú Guaidóa, kým Rusko pokračuje v podpore Madura.

Riabkov dodal, že postoje Moskvy a Washingtonu k venezuelskej otázke sú diametrálne odlišné, to však podľa jeho slov nie je dôvodom na to, aby obe strany nemohli viesť dialóg. Diplomat zároveň varoval USA, aby nezasahovali do vzťahov medzi Ruskom a Venezuelou.

Milióny Venezuelčanov utiekli z vlasti pre zlé životné podmienky, ktoré sú následkom hyperinflácie. Rusko pomáha Caracasu pri dovoze liekov a potravín. Moskva tiež pomáha tamojším činiteľom zmierňovať americké sankcie. Venezuela nakupuje od Ruska zbrane a požičiava si od neho peniaze.