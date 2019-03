Koho budú Slováci voliť za prezidenta v druhom kole? Podľa výsledkov prieskumu má mať jeden kandidát veľký náskok

Ako sa voliči rozhodnú v druhom kole prezidentských volieb? O hlasy Slovákov bude bojovať Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

Podľa exkluzívneho prieskumu agentúry Focus, ktorý dala vyhotoviť televízia Markíza, by podľa opýtaných voličov Zuzana Čaputová drvivo vyhrala so 64, 4 percentami, Maroš Šefčovič by podľa výsledkov prieskumu získal 35,6 percent.

Ako informuje televízia Markíza, anketári sa v uliciach pýtali voličov na prezidentské kolo, pričom dostali na výber dvojice Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič alebo Zuzana Čaputová a Štefan Harabin.