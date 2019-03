Bývalý brankár Slovana sa opäť pustil do Říhu: Je najhlúpejší zo všetkých, ohovárajú ho aj v Česku

Spor medzi bývalým brankárom bratislavského Slovana Barrym Brustom (35) a bývalým trénerom tohto tímu Mulošom Říhom pokračuje.

Brust bol počas svojho pôsobenia v Slovane miláčikom fanúšikov a z tímu nechcel odísť. Problémom však boli práve spory s českým koučom, ktoré vylučovali ďalšiu spoluprácu.

Brust počas tejto sezóny pôsobil v mužstve Torpedo Nižnyj Novgorod a v rozhovore pre ruský Sport-Express sa opäť oprel do nenávideného trénera. „Bol to najhlúpejší zo všetkých hlúpych trénerov s ktorými som pracoval! Jednoducho nechápal ničomu o hokeji. On sám sa nazýva hokejovým Mourinhom - čo viac by mohlo byť bláznivé?"

Brust zhodnotil aj momentálnu situáciu, keďže Říha vedie Český národný tím, ktorý pripravuje na MS v hokeji na Slovensku. ,,Žiaľ, v súčasnosti trénuje český národný tím. Poznám odtiaľ niekoľkých hráčov a každý z nich ho ohovára za jeho chrbtom," hovoril kanadský gólman.