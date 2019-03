Horúci kandidáti počas volebného dňa: Šefčovič šiel na pivo, Harabin si vychutnával cigaru

Oddych a pohoda s rodinou. Tak by sa dal zhrnúť volebný deň horúcich favoritov na prezidenta, ktorí si po náročnej kampani užívali aspoň chvíle voľna.

Nový Čas sa bol po ich dôležitej voľbe pozrieť na to, ako trávia nezvyčajne napätú sobotu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Strihanie a príprava na operáciu

Béla Bugár (60) Otvoriť galériu Béla Bugár Zdroj: mh

Šéf Mosta-Híd Béla Bugár odvolil vo svojom domovskom Šamoríne. Počas dňa čakal na výsledky, no napätý vôbec nebol. „Robím to už dlho, som zvyknutý a nie som ani nervózny. Pre mňa najnegatívnejšie boli v roku 2016 parlamentné voľby, keď nám preferencie ukazovali nad 8 % a získali sme 6,5 %. Chcel by som, aby môj výsledok bol lepší ako sme mali stranícky výsledok,“ hovoril Bugár.

Zároveň dodal, že má ešte iné povinnosti, keďže sa pripravuje na blížiacu sa operáciu. „Mám s niektorými platničkami dávnejšie problém, táto dolná ma 37 rokov hnevá, teraz je to v takom stave, že už to musia vymeniť,“ dodal Bugár.

Oddych na chate

Štefan Harabin (61) Otvoriť galériu Štefan Harabin Zdroj: ik

Sudca Najvyššieho súdu volil krátko popoludní. Neskôr sa vybral k jazeru do Dunajskej Lužnej, kde má rekreačný dom. „Tu pobudnem na roli, zapálim ešte vatru, do tej piatej-šiestej budem tu. Budem si čítať, potom sa vrátim domov - manželka akurát robila bryndzové halušky - a potom pôjdeme do môjho volebného štábu,“ avizoval. Tvrdí, že vo svojom dome trávi čas celý rok. „Obvod jazera preplávam celý, keď je sezóna,“ uzavrel.