Bénes konečne ukázal, čo v ňom je: Hapal ho však do reprezentácie nezobral

Konečne to vyšlo! Stredopoliar László Bénes (21) prišiel v zime z bundesligového Mönchengladbachu na hosťovanie do tímu Holstein Kiel s jasným cieľom - pravidelne hrávať.

Za mesiac a pol však v drese druholigistu neabsolvoval ani jeden celý zápas. Ten prvý až v piatok, keď nastúpil v zá­kladnej zostave namiesto dištancovaného Jonasa Mefferta (24). Dvoma gólmi a dvoma asistenciami vybavil Kielu vysoké víťazstvo 5:1 nad Aue.

Bénes to v tvrdej konkurencii Mönchengladbachu nemal vonkoncom ľahké. Hosťovanie a šanca vylepšiť zápasovú prax mu prišli vhod. Lenže ani v Kiele nemá na ružiach ustlané. Väčšinou sedí na lavičke a do hry naskakuje na chvíľu. V predposlednom kole odohral iba tri minútky. Aj to bol varovný signál pre trénera reprezentácie Pavla Hapala, ktorý ho vynechal z nominácie na úvodný kvalifikačný dvojzápas ME 2020 proti Maďarsku a Walesu.

„Výborne vhupol do tímu po nástupe na hosťovanie, ale potom vypadol zo zostavy a nenastupuje pravidelne,“ vysvetlil svoje rozhodnutie český kouč. „Nechcem povedať, že Laci by sa nám do kádra nehodil. Na tento dvojzápas sme však zvolili variant skôr so silovejšími hráčmi, lebo si to súperi vyžadujú. Kreatívnych hráčov ako Hamšík, Kucka či Duda máme dosť. Rozhodovali sme sa medzi Chrienom a Bénesom. Uprednostnili sme prvého z nich.“

Bénes by si rád vybojoval trvalé miesto v základnej zostave a vytiahol Kiel v tabuľke čo najvyššie. Ambíciou klubu je pokúsiť sa postúpiť do bundesligy. Po sezóne sa však slovenský stredopoliar vráti do Borussie Mönchengladbach. V lete sa rozhodne o jeho ďalšej budúcnosti.