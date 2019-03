Herec Pavol Topoľský sa oženil s mladou partnerkou: Prísne tajná svadba č. 3

Herec Pavol Topoľský (58) si zobral za manželku tanečnicu z divadla Vierku Bielikovú (31) a stal sa tak do tretice ženáčom.

To, že vyriekol osudové „áno“, však dosiaľ vedel len veľmi úzky okruh svadobčanov. Umelec na túto dôležitú životnú udalosť nepozval dokonca ani kolegu Ivana „Tuliho“ Vojteka (56), s ktorým sa kamaráti už od študentských čias - a ktorý bol hosťom na Topoľského predošlých dvoch svadbách. Čo všetko prezradil Topoľského dlhoročný parťák? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Topoľský vo štvrtok oslávil 58 rokov, no gratulácie prijíma aj z iného dôvodu, hoci oneskorene. Ako totiž vysvitlo vďaka futbalovému tímu Mufuza, herec sa oženil s priateľkou Vierkou. „58 rokov oslavuje herec a mladoženáč Paľo Topoľský,“ znelo blahoželanie od kamarátov na sociálnej sieti. Hoci je pre mnohých táto informácia stále novinkou, faktom je, že umelec sa oženil už pred niekoľkými mesiacmi.

„Urobil tak veľmi potajomky, nechcel o tom hovoriť, ja som sa to tiež dozvedel len náhodou. Ale to už bolo asi pred pol rokom. Na svadbe som nebol, lebo som o nej nevedel, ani som na ňu nebol pozvaný a tam, kde nie som pozvaný, nechodím. Paľo to už má na niekoľký pokus, ja mu prajem, nech to vydrží už konečne nafurt. Nech sú šťastní, to je podstatné, ja prajem naozaj každému,“ povedal Novému Času Ivan „Tuli“ Vojtek, ktorý od Topoľského v minulosti dostal až dve pozvánky k svadobnému stolu.

Tentoraz sa tak nestalo, no na kamaráta sa nehnevá. „Nie každý má šťastie v živote na prvýkrát ako ja, čo som už tridsaťštyri rokov šťastne ženatý. Ale prajem mu to, aspoň sa bude mať kto o neho postarať na staré kolená a podať mu pohár vody,“ dodal s úsmevom herec, ktorý si myslí, že svadba prebehla v tajnosti na Slovensku, nie v zahraničí.

Štvornásobný otec

Samotný ženáč o svojom veľkom dni hovoriť nechcel. „Ja to neriešim verejne, a ani nechcem,“ vyjadril sa Topoľský, keď ho Nový Čas oslovil. Herec sa prvýkrát oženil počas vysokej školy a ako dvadsaťdvaročný sa stal otcom dcéry Lucie (36), ku ktorej pribudla sestra Rebeka (22).

Manželstvo mu však nevydržalo a neskôr sa oženil s tanečnicou Máriou (38), ktorá mu porodila dcéry Kristínu (11) a Karolínu (9). Pred troma rokmi sa však prevalilo, že sa tajne rozviedol a v spoločnosti sa objavil s ešte mladšou Vierkou.