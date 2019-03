Ovečky z Vlachova putujú na veľkonočné stoly: Naša jahňacinka skončí až u Arabov

Chystajú hody! Gemerské jahňatá znovu skončia na talianskych stoloch.

Na Veľkú noc si na túto kulinársku špecialitu potrpia najmä na juhu Európy, kam už smerujú ovečky z Vlachova (okr. Rožňava). Na dieteticky veľmi kvalitnom mäse chovateľov z miestnej rodinnej farmy si však tentoraz pochutnajú aj Arabi.

Na gemerskej jahňacine si zgustnú cez sviatky najmä cudzinci, lebo u nás tento druh mäsa až tak neletí. „Na slovenský trh ide málo tohto mäsa. Je dosť drahé, kilo vyjde aj nad 10 eur, no chuť má vynikajúcu. Labužníci si ju nevedia vynachváliť,“ vraví chovateľ Miloš Šmiro, ktorému ako mladá farmárka pomáha jeho dcéra Michaela (33).

Vo Vlachove akurát spoločne chystali na vývoz do 40 jahniat. „Vykupujú ich už nielen spomínaní Taliani, ale aj Maďari. Majú vlastné bitúnky, pričom mäso odtiaľ putuje aj do arabských štátov. Keď som bol predsedom miestneho družstva, mali sme aj vyše tisíc jahniat,“ vysvetľuje Šmiro s tým, že i teraz je záujem.

„Odberatelia najprv prídu len na prieskum a všetko potom vypukne o pár dní. Jahňatá by mali mať okolo osem týždňov a zhruba 16 kíl, prípadne až do 20. V súčasnosti totiž zoberú aj väčšie,“ prezradil. Zvieratám sa venuje od rána do večera, pričom dcéra má na starosti skôr administratívnu časť, aby všetko klapalo. Cena živej hmotnosti jahňaťa pre odberateľov sa pohybuje okolo 2,2 eura za kilogram.

Prečo ju jesť

- je výborným zdrojom vitamínu B – najmä B1 a B12 a železa

- má nízky podiel tuku

- nechýba jej množstvo prospešných nenasýtených mastných kyselín

- je skvelým zdrojom bielkovín

- zvyčajne sa plní a opeká vcelku, má lahodnú chuť

- je vhodná na perkelty, treba ale použiť dosť korenín