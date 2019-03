Haščák vysvetľuje správy s obvineným podnikateľom: Ako som si esemeskoval s Kočnerom

Po tom, čo Mariána Kočnera (55) obvinili policajti z objednávky dvojnásobnej vraždy, vyplávali na povrch šokujúce informácie.

Kontroverzný biznismen si mal mesiac pred vraždou novinára písať so spolumajiteľom skupiny Penta Jaroslavom Haščákom (49) o odstránení neznámeho muža. Haščák teraz prehovoril o tom, či takáto správa existuje a prečo sa vlastne s Kočnerom kontaktoval.

Kočner s Haščákom si mal vymieňať SMS aj v druhej polovici januára minulého roka, teda mesiac pred vraždou mladého páru. V súkromnej komunikácii si Kočner podľa Denníka N servítku pred ústa nedával. „Inak pracujem na odj**aní ču**ka,“ znela vraj správa Kočnera pre Haščáka.

„Povieme si, keď budeme spolu,“ mal mu odvetiť šéf Penty. Odhaleniu správ predchádzalo potvrdenie prokuratúry o obvinení Kočnera z objednávky brutálnej popravy. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či Kočner esemeskou neoznamoval Jaroslavovi Haščákovi svoj zámer objednať si vraždu investigatívneho žurnalistu. To však spolumajiteľ Penty rázne odmieta.

„Nikdy som s Mariánom Kočnerom nekomunikoval, a to ani len v náznakoch, na tému fyzickej likvidácie ktorejkoľvek osoby. Nemal som žiadnu vedomosť o tom, že by Marián Kočner pripravoval úkladnú vraždu a nikdy som ho z takýchto aktivít nepodozrieval,“ vyhlásil Haščák a dodal, že autenticitu spomínanej správy nevie potvrdiť a vo svojich záznamoch ju teraz nenašiel.

Stretnutia s Kočnerom podľa Haščáka vraj prebiehali na nepravidelnej báze niekoľkokrát do roka. „Nikdy sme spolu nepodnikali. Bol známy aj tým, že často rôznym ľuďom posielal správy. Bol to spôsob, ktorým sa snažil udržiavať kontakt, ich obsah však často býval bezvýznamný. Preto som mal tendenciu takúto komunikáciu ukončiť tým, že si to povieme, až keď sa najbližšie stretneme,“ vysvetlil Haščák, ktorý si Kočnerovu esemesku nedal do súvisu s popravou novinára.

„Bez ohľadu na použité výrazové prostriedky môžem vylúčiť, že by sa týkala fyzickej likvidácie osôb, či príprav úkladnej vraždy, alebo páchania inej trestnej činnosti. Ani preto som nevidel a dodnes nevidím dôvod, pre ktorý som sa mal prihlásiť na polícii po vražde, ktorá bola spáchaná na konci februára 2018,“ dodal.

Pred nedávnom zatiahla Haščáka do kauzy okolo Kuciaka aj obvinená Alena Zsuzsová, ktorá o jeho účasti vypovedala pred vyšetrovateľmi. Svoje tvrdenia opierala o to, že Penta mala dostatok informácii, aby to na ňu a Kočnera narafičili. Finančná skupina to odmieta a vyšetrovatelia jej výpoveď doposiaľ považovali za nedôveryhodnú. Zsuzsová totiž popiera svoju účasť vo vražde.

Údajná komunikácia

Kočner: „Inak pracujem na odj**aní ču**ka.“

Haščák: „Povieme si, keď budeme spolu.“