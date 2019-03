Neymar má svoje liečebné metódy: Skončil v opatere sexi sestričky!

Brazílska futbalová hviezda Neymar (27) laboruje so zlomeninou pravej nohy už od 23. januára. Podľa najnovších informácií je na dobrej ceste vrátiť sa do tréningového procesu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zrejme za to môžu aj jeho netradičné liečebné metódy.Neymar si svoj čas strávený mimo ihriska očividne dosýta užíval. Fubalista nenechal nič na náhodu a počas maródky sa spoľahol na opateru potetovanej sexi „sestričky“ - Švajčiarky Lizy Britovej (20).začala svoje rozprávanie prsnatá kráska pre švajčiarske médiá.

„Bola som v Paríži spolu s kolegyňami na pracovnej ceste. Neymarov najlepší kamarát nám zavolal a pozval nás k nemu do hotela,“ pokračovala mladučká modelka s úsmevom na tvári. „Išli sme sa spolu najesť pred tým, ako sme skončili u neho na izbe. Poriadne sme si to užili! Bolo to vášnivé. Veľmi dobre sme si rozumeli. Spájali nás hlavne naše tetovania,“ uzavrela Liza.

Po tom, ako si pustila ústa na špacír, jej vzrástol počet sledovateľov na takmer 30-tisíc. Celá aféra však Neymara poriadne vytočila. Hlavne preto, lebo dievčina zdieľala na sociálnych sieťach fotografie miesta, kde futbalista býva. Liza má, naopak, eminentný záujem o opätovné stretnutie. Na znak uzmierenia si dokonca nastavila svoj instagram na súkromný.