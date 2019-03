Slovák Roman je hviezdou country hudby v Amerike: V 14 rokoch sa mu zrútil život

Ani vážna choroba mu nezabránila splniť si životné sny. A to nielen doma, ale aj za veľkou mlákou. Východniar Roman Vitkovský (46) v Amerike prerazil s country muzikou.

Jeho hudba sa dokonca objavila v hollywoodskom filme! Ako sa mu to podarilo?

Jeho život je ako život románového hrdinu. „V štrnástich sa mi zrútil život. Mesiac som bol na strednej škole a z ničoho nič som sa dozvedel, že mám silnú cukrovku a že je to choroba na celý život. Vtedy to vôbec nebola bežná vec. Bol som možno jeden z desaťtisíc, ktorý musel zrazu brať inzulín štyrikrát denne. Nevedel som, čo s tým. Máte život pred sebou, veľké plány, a tie sa vám rúcajú...“ začína svoje rozprávanie Roman Vitkovský, rodák zo Spišských Vlách.

Kone a gitara

Práve v tých zúfalých časoch náhodou zablúdil k ohrade s koňmi. „Jeden zo stáda prišiel ku mne a vtedy akoby zo mňa celé to moje zúfalstvo dal preč. Nedá sa to opísať slovami, ale ten koník mi otvoril novú cestu. Odišiel som zo strednej školy na učňovku len preto, lebo nejakú školu som skončiť musel a potom som chcel ísť svojou cestou. Začal som chodiť do jazdeckého oddielu, kde som raz priniesol gitaru, niečo tam zahral. Malo to taký úspech, že som si to niekoľkokrát zopakoval a nielen pre pár kamarátov, ale stali sa z toho malé súkromné koncerty. To ma naštartovalo a začal som sa muzikou vážne zaoberať,“ spomína.

Myšlienky na cukrovku a problémy s tým spojené išli bokom. Podstatné začali byť iné veci. „Dostal som sa do košickej skupiny Veslári, ktorá vtedy patrila ku československej country špičke. No a po desiatich rokoch som už bol na ceste do Ameriky,“ usmieva sa Roman, ktorý sa ani vo svetovom centre country hudby nestratil. Naopak, dokázal sa tam presadiť.