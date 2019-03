Emma roky bývala v byte, kde bola pleseň: Strašné, čo sa stalo s jej telom!

Žena sa obáva, že bola pomaly trávená plesňou, ktorú mala v byte.

Tá jej mala spôsobiť roky vyčerpania, stratu pamäte a vypadávanie vlasov. Podľa Daily Mail Emma Marshall (29) žila v byte v Londýne, kde mala v roku 2014 v kúpeľni odpornú pleseň. Od tej doby je jej zdravie neustále horšie a horšie. Zahmlieva sa jej pred očami, má vyrážky a bolesti hlavy.

Emma si prešla rôznymi lekármi a nikto nevedel, čo jej skutočne je. Nakoniec vzorka jej moču odhalila, že niečo nie je v poriadku. A mohla za to pleseň. Pred rokom 2014 bola zdravá ako rybička, ale akonáhle sa presťahovala do nového bytu, aby bola bližšie k práci, niečo sa zlomilo. V roku 2015 však už jej zdravie naozaj vypovedalo službu, mala problémy s obličkami. Keď potom v apríli spadla a škaredo si zlomila ruku, začalo ju bolieť celé telo. Takmer vôbec nebola schopná sa hýbať. Potom jej museli odstrániť slepé črevo.

Dlhé mesiace nevedel žiadny lekár prísť na to, čo jej vlastne je. "Keď nevedeli lekári nič nájsť, začala som mať pocit, že je všetko len v mojej hlave," povedala. Emma bojovala s rôznymi chorobami a rôznymi príznakmi, ktoré boli podobné chrípke. "Ľudia si mysleli, že len dramatizujem." Ku koncu roka 2018 už Emma naozaj zúfalo hľadala odpovede na jej zdravotný stav. Vtedy našla článok o otrave mykotoxínmi. Keď zistila viac a videla príznaky, bola presvedčená o tom, že sa to týka aj jej. "Keď sa ma doktor opýtal, ako sa cítim, povedala som mu: Viem, že to bude znieť dramaticky, ale cítim sa, ako keby som zomierala."

Vo februári 2019 bola naozaj prekvapená, keď zistila, že jej hladina mykotoxínov v tele, ktorú ovplyvňuje aj pleseň, predstavujú hrozbu pre jej zdravie. "Vedela som, že sa ma to týka, ale nečakala som, že to bude až také vysoké. Je hrozné zistiť, že som bola takto pomaly otrávená." Teraz dúfa, že sa jej vďaka zbierke na GoFundMe podarí vysporiadať so všetkými nákladmi spojenými s liečbou. Chce sa dostať na špeciálnu kliniku v Mexiku.