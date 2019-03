Trénerka Jána Volka prezradila, aký je človek: Šprintérske eso nemá rado zmeny

Je stále bez oficiálnej priateľky, no dôležitých žien vo svojom okolí má viacero.

Dali sme slovo mame, sestre, trénerke i fyzioterapeutke Jána Volka (22), ktorý nás nedávno potešil ziskom zlata v behu na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy v atletike.

Trénerka Naďa Bendová (44): Nemá rád zmeny

Prvýkrát svojho budúceho zverenca zaregistrovala ako desaťročného chlapca. „Začínal vtedy v športovom klube Kryha Bratislava. Chodil tam aj môj syn Jakub a ja som tam zároveň začínala ako trénerka,“ zaspomínala si N. Bendová. Vtedy vraj ešte netušila, že Ján Volko by raz mohol získať zlato na halových ME. „Nie, určite nie,“ smeje sa. „S manželom sme sa o ňom začali rozprávať ako o pohybovo nadanom chalanovi, keď v šestnástich splnil limit na mládežnícku súťaž, hoci dovtedy trénoval pomenej, skôr ako hoby.“

Vzťah medzi sebou majú viac než dobrý a vraj po sebe nikdy nekričia. „Keď treba, vieme si ostrejšie vymeniť názory, vidia to všetci, ale nekričíme. Rešpektujeme sa, tolerujeme, on je pre mňa človek, nie číslo, nie športovec. Mám ho rada a má ho rada aj naša rodina,“ povedala nám trénerka, ktorá na mladom športovcovi oceňuje, že je extrémne zodpovedný a disciplinovaný. „Ak sa na niečom dohodneme, ani na sekundu nemusím pochybovať, že to spraví. Jeho silná stránka, samozrejme, je aj jeho viera, to, ako je vychovaný. To, ako si vie vážiť ľudí, aký je slušný. Myslím si, že on je tak trochu iný ako dnešná generácia mladých ľudí.“

A čo Jankove slabé stránky? „Nemá rád zmeny. Je tiež prchký a má silno vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, čo niekedy spôsobí, že vybuchne, rozčúli sa.“