Susan Wojcicki je najmocnejšou ženou internetu: Hoci je neznáma, ovplyvňuje životy miliárd ľudí

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výzvy a hrozby...

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jednou z najvplyvnejších žien sveta je dnes Susan Diane Wojcicki (50). Zistíte prečo.

Možno ste doteraz o nej ešte nepočuli, jej meno nie je tak notoricky známe ako Zuckerberg, Bezos či Gates. Napriek tomu je Susan Diane Wojcicki medzi tými pár ľuďmi sveta, ktorí dnes prostredníctvom internetu ovplyvňujú životy miliárd ľudí.

Od roku 2014 má totiž pod palcom internetovú databázu videí YouTube. Ako sa vlastne žena, navyše matka piatich detí, dopracovala až do takejto vrcholovej pozície? Nebolo to jednoduché, ale tiež to nebola náhoda. Zdá sa, akoby na to Susan bola od detstva predurčená...

Dcéra profesora

Narodila sa 5. júla 1968 v Santa Clare v Kalifornii. Jej otec bol pôvodom z Poľska, odkiaľ jeho rodina emigrovala v roku 1949. Aj vďaka tomu má dnes Susan okrem amerického aj poľské občianstvo. Matka bola židovka ruského pôvodu. Obaja rodičia však boli hlavne veľmi vzdelaní ľudia. Stanley Wojcicki bol profesorom fyziky na Stanfordskej univerzite, mama bola učiteľkou a novinárkou.

Ich tri dcéry vyrastali v prostredí najlepších vedcov Ameriky, veď práve táto časť Kalifornie dostala prezývku Silicon Valley a dnes je centrom najväčších počítačových, technologických a medicínskych spoločností sveta! „Vyrastala som v štvrti, kde všetci naokolo boli profesori, čo ma určite ovplyvnilo,“ uviedla pre Bloomberg TV.

Prostredie, v ktorom Susan vyrastala, sa prejavilo aj na jej dvoch sestrách – jedna je uznávanou antropologičkou, druhá zase šéfkou veľkej biotechnologickej firmy zaoberajúcej sa génovou liečbou. Rodičia dcéry podporovali a vždy k nim pristupovali ako k „malým dospelým“. Vráťme sa však k najstaršej zo sestier – k Susan.

Google v garáži

O technológie sa spočiatku vôbec nezaujímala. Bola, ako sa hovorí, čisto humanitný typ. Na Harvarde vyštudovala históriu a literatúru, na Kalifornskej univerzite ekonómiu a podnikanie. „Keď som začala študovať na Harvarde, nikdy by mi nenapadlo, že raz budem študovať informačné technológie,“ povedala. Raz však brigádovala v jednom start-upe a dostala chuť naučiť sa niečo úplne nové.

„Naštartovalo ma to, aby som sa prihlásila do počítačového kurzu. Bolo to šialené...“ Zlomový okamih prišiel v septembri 1998. Vtedy prenajala nevyužívanú garáž vo svojom dome dvom kamarátom z univerzity – Larrymu Pageovi a Sergeyovi Brinovi. Chalani práve rozbiehali nejakú internetovú firmu a nemali priestory a ani peniaze.

Prenájom garáže za 1 700 dolárov od kamošky vyšiel ako najlacnejšia možnosť. Znie to možno ako nejaká bájka, ale práve Susanina garáž bola prvým sídlom dnešného internetového gigantu Google! Susan začalo tiež zaujímať, čo všetko sa v rodiacom sa internetovom biznise dá dosiahnuť a v roku 1999 sa stala v poradí 16. kmeňovým zamestnancom Googlu! To už im bola, samozrejme, garáž malá a firma sa presťahovala do oveľa väčších priestorov.

Dobré kšefty

V rodiacej sa internetovej firme mala na starosti marketing a prišla s viacerými nápadmi, ako zarábať na reklame. V tom čase bol internet novinkou a mnohé veci, ktoré dnes berieme ako samozrejmosť, ešte len musel niekto vymyslieť.

Susan dostala Google do povedomia doslova zadarmo tak, že presvedčila univerzity, aby na svoje stránky pridali vyhľadávacie políčko ich prehliadača. Práve tam sa začal raketový štart Google. „Vždy som hľadala nové príležitosti. Aha, tu je príležitosť a nikto sa tomu nevenuje. Poďme do toho,“ opísala svoj štýl práce, ktorý firmu doviedol k mnohých dobrým nápadom.

Rozbehla služby ako Google Images či Google Books a vycítila, aký potenciál majú s nástupom nových telefónov videá. Práve ona presvedčila Google, aby v r. 2006 kúpil spoločnosť YouTube za vtedy nevídanú sumu 1,65 miliardy dolárov! Ako môžu zarábať videá, ktoré si ľudia sami nahrajú na internet – pýtali sa vtedy mnohí. A dnes sa hodnota YouTube odhaduje až na 160 miliárd dolárov!

Susan mala tiež pod palcom kúpu spoločnosti DoubleClick, ktorá vyvinula riešenia pre správu a predaj reklám. Vďaka týmto dvom nákupom je dnes Google jednotkou vo svete internetu. Nečudo, že po týchto skúsenostiach si v Google Susan hýčkali a v roku 2014 ju vymenovali za výkonnú riaditeľku YouTube.

Päťnásobná mama

Je možno až zarážajúce, že popri tomto všetkom Susan zvláda rodinu. Vydala sa v roku 1998 za Denisa Tropera, jedného z prvých vedúcich pracovníkov Google. Krátko na to sa im narodilo prvé dieťa a dnes ich má 50-ročná Susan päť! Veľmi si dáva záležať na tom, aby popri vrcholovej kariére bola aj dobrou matkou. Nech sa deje, čo sa deje, každý deň večeria doma s rodinou.

Čas medzi 18. a 21. hodinou si vyhradzuje pre deti a všetci jej kolegovia vedia, že vtedy nedvíha telefón a prácu odkladá úplne bokom. „Keď som v práci, tak počas pracovného času sa venujem iba práci. A keď som doma, zaujíma ma iba moja rodina, moje deti a môj manžel, ktorý mi veľmi pomáha,“ opísala svoj recept na úspech pre Bloomberg TV. Susan bola v Google prvou matkou a zo svojej pozície si vydobyla dôležité ústupky.

Dnes majú budúce mamičky zamestnané v Googli vyhradené parkovacie miesta, zamestnankyne majú 18 týždňov platenej materskej (čo je teda v Amerike naozaj veľká vec) a v centrále sú aj špeciálne miestnosti na prebaľovanie a dojčenie detí. Susan je veľkou bojovníčkou za to, aby na platenú materskú dovolenku mali nárok všetky americké ženy. Je presvedčená, že by tak vzrástol počet žien vo vedúcich funkciách.

Podľa nej sa kariéra a deti dajú spojiť, hoci mnohí tvrdia opak. „Mať oboje ma v mojom živote robí na konci dňa lepšou matkou a myslím si, že mi to tiež dáva dôležitý rozmer v samotnej práci,“ odkázala všetkým ženám, ktoré rezignovali na svoje ambície, pretože dali prednosť rodine.

YouTube - Internetová stránka zameraná na zdieľanie videí

- 23. apríl 2005 – zakladateľ Jawed Karim zverejnil prvé video – Ja v Zoo v San Diegu.

- 5 miliárd videí je „zavesených“ na stránke dnes.

- 1,9 miliardy má aktívnych užívateľov mesačne.

- 61 miliárd videní má najsledovanejší kanál, ktorý vlastní indická hudobná spoločnosť T-series.

- 1,35 milióna videní má najpopulárnejšie slovenské video vysvetľujúce základné postupy pri oživovaní človeka. Jeho autorom je herec Michal Kubovčík a raper Separ.

- 22 miliónov dolárov vlani zarobil najsledovanejší youtuber, 7-ročný Ryan, ktorý na svojom kanáli Ryan ToysReview testuje rôzne hračky.

- 1,8 milióna sledovateľov má kráľ slovenského YouTube - Daniel Štrauch známy ako Gogo.

- 5,8 miliardy videní má najsledovanejšie hudobné video Depsacito.