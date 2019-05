Legendárna Barbie oslavuje 60 rokov: Slávnu bábiku navrhol raketový inžinier

Aj keď na to rozhodne nevyzerá, plastová kráska onedlho oslávi 60 rokov. Prvá Barbie uzrela svetlo sveta v roku 1959.

Napriek tomu, že je to zrelá šesťdesiatnička, vyzerá stále úžasne. Za tie roky síce nezostarla, no trošku pribrala. Čo ste o súčasti každej dievčenskej izby zaručene netušili?

Inšpirácia z Nemecka

Zakladateľka Mattela Ruth Handler (†85) počas svojich ciest po Európe zamierila do Nemecka, kde uvidela bábiku Bild Lilli doll. Jej dizajn bol inšpirovaný komiksovou postavičkou Lilli z denníka Bild a bola určená ako hračka pre dospelých, no zapáčila sa aj deťom. Ruth mala už dávnejšie v hlave myšlienku bábiky pre dospelých, no jej manželovi - riaditeľovi Mattela sa táto myšlienka nepozdávala. Dal sa však presvedčiť a dnes sa vie, že urobil dobre. Výrobca Bild Lilli dolls Mattel za ukradnutie patentu žaloval, no prípad nakoniec Američania vyhrali a práva na bábiku kúpili v prepočte za 19 000 eur.

Navrhol ju raketový inžinier Otvoriť galériu Jack Ryan Zdroj: getty images

Ak tipujete, že Barbie navrhla nejaká mamička na materskej, ste na omyle. Ruth na jej návrhu spolupracovala s inžinierom Jackom Ryanom, ktorý predtým pracoval pre Pentagón, kde navrhoval rakety, čo je k panenkám naozaj na skok. Jack bol inak šiestym z deviatich mužom herečky s maďarským pôvodom Zsa Zsy Gabor (†99). Šepkalo sa, že počas búrlivého rozvodu rozobral jej Rolls-Royce do posledného šraubíka a odmietol ho znova poskladať.

Rozchod s Kenom Otvoriť galériu Barbie a Ken Zdroj: mattel.com

Barbie a Ken sa pred Valentínom v roku 2004 rozišli. Na tlačovej konferencii Matella vtedy dokonca odznelo Kenovo vyhlásenie, že zostávajú priateľmi. Šuškalo sa, že je za tým nový plastový nápadník Barbie austrálsky surfer Blaine. Dizajnér Phillip Bloch v roku 2006 Kena vylepšil, aby mohol Barbie získať späť, čo sa mu po dlhých siedmich rokoch naozaj podarilo. Mattel túto veľkú novinku dokonca vylepil vo veľkých mestách na bilbordy.

Barbie radí: Nejedz!

Bábika čelila obrovskej kritike pre nereálne miery a falošný ideál krásy. Ak by sa jej proporcie prepočítali a preklopili do reality, jej miery by boli 99 - 45 - 83, merala by viac ako dva metre a vážila by sotva 46 kilogramov. Podľa mnohých psychológov takýto nepravdivý vzor škodí psychike mladých dievčat. Jedna edícia Barbie dokonca vyšla s knihou na chudnutie, ktorá radila dievčatkám nejesť.

Má aj sestry Otvoriť galériu Barbie Zdroj: mattel.com

Svoj debut zažila Barbie v roku 1959 na Americkom medzinárodnom veľtrhu hračiek v New Yorku. Barbie dostala meno po dcére Ruth Handler Barbare a Kena, ktorý sa po boku plastovej krásky objavil v roku 1961, pomenovala po synovi Kennethovi. Málokto vie, že Barbie má rodičov - otca Georgea a mamu Margaret Roberts z Wisconsinu a dokonca aj súrodencov Skippera, Tutti, Todda, Stacie, Kelly…

Postihnutá Barbie

V júni vyjde nová kolekcia Barbie Fashionistas, ktorej súčasťou budú aj dve bábiky so zdravotným postihnutím. Jedna bude na invalidnom vozíčku a druhá bude mať protézu dolnej končatiny. „Invalidný vozík alebo bábika na invalidnom vozíku bola jednou z najžiadanejších položiek na našich zákazníckych linkách. Je dôležité, aby sme počúvali našich spotrebiteľov,“ uviedla Kim Clumone, viceprezidentka pre Barbie Design, v rozhovore pre Teen Vogue.

Zberatelia

Prvá Barbie v pásikavých čiernobielych plavkách stála tri doláre a dnes má zberateľskú hodnotu vyše 24-tisíc eur. Najväčšou zberateľkou plastových bábik je Nemka Bettina Dorfmann, ktorá aktuálne vlastní 18 000 barbín.

Vzhľad už nie je prvoradý

Barbie mení svoje smerovanie a podľa jedného z manažérov firmy Mattel Richarda Dicksona presúvajú dôležitosť z toho, ako vyzerá, na to, čo reprezentuje. Sexi bábika vykonávala azda všetky povolania, bola modelkou, kozmonautkou, korčuliarkou, letuškou, ale aj pracovníčkou UNICEF-u, no vždy nejakým spôsobom potrebovala popri svojej existencii muža. Otvoriť galériu Kypré bábiky Zdroj: mattel.com

Minulý rok sa však Mattel rozhodol, že začne bojovať proti rodovým predsudkom a začne pripomínať úžasnú silu ženského pokolenia. Vydali preto sériu 17 bábik inšpirovaných rôznymi reálnymi a pozoruhodnými ženami, skutočnými idolmi. Medzi nimi sú také mená ako legendárna umelkyňa Frida Kahlo alebo matematička a fyzička z NASA Katherine Johnson.

Kypré bábiky

Kritika sa na Mattel valila z každej strany, a preto sa firma po rokoch odhodlala, že Barbie zmení. Pokúšala sa o to viackrát, no nikdy to nevyšlo. Celé smerovanie Barbie biznisu sa zmenilo v roku 2016, keď výrobca konečne prišiel s barbínami s rôznymi tvarmi tela. Bábiky malé i vyššie, bucľaté so silnejšími stehnami a s väčším bruškom. „Máme zodpovednosť ukázať dievčatám a rodičom širší záber krásy,“ povedala vtedy manažérka spoločnosti Mattel Evelyn Mazzocco.

Lenže „kypré“ bábiky spočiatku nikto nechcel a predaje sa prepadli o 15 %. Dokonca sa začali množiť sťažnosti zákazníkov, že na tučnejšie bábiky neoblečú šaty so starými mierami. Mattel sa však nedal odradiť a urobil dobre. Bucľatejšie Barbie sa postupne začali predávať rovnako dobre ako ich vychudnuté kolegyne.

Prvotriedna móda

Viac ako 70 módnych dizajnérov vyrábalo oblečenie na bábiky špeciálne pre Mattel a značku obliekli aj také mená ako Christian Dior, Diane von Furstenberg, Burberry či Ralph Lauren.