Odborníci zverejnili hrozivú správu o počasí: Je to tu. A je to teraz!

Globálne otepľovanie nie je teória. Je to fakt, ktorý zažívame na vlastnej koži už niekoľko rokov. Tu je dôkaz!

Podľa údajov amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Národného oceánografického a atmosférického úradu (NOAA) bol rok 2018 štvrtým najteplejším rokom v histórii!

Za posledných 140 rokov meraní boli horúcejšie iba roky 2015, 2016 a 2017. A spolu s rokom 2014 má planéta Zem za sebou celých päť najteplejších rokov! „Kľúčové posolstvo je, že planéta sa otepľuje a to v dôsledku skleníkových plynov, ktoré sme vypustili do atmosféry za posledných 100 rokov,“ uviedol Gavin Schmidt z NASA. „Už viac nehovoríme o globálnom otepľovaní ako o niečom, čo príde. Je to tu. A je to teraz!“ Otvoriť galériu Zdroj: NOAA

Teplota zemského povrchu bola vlani v priemere vyššia o 0,79 °C v porovnaní s priemerom celého 20. storočia. Medzi najviac rozhorúčené regióny patrí Európa! Na našom kontinente teplota stúpla o 1,5 °C až o 2 °C.

Mnohé rekordy padli aj na Slovensku. „Uplynulý rok bol z pohľadu teploty vzduchu nielen historicky najteplejším na viacerých miestach Slovenska, významným špecifikom teplotného režimu roka 2018 boli aj dlhé série relatívne veľmi teplých dní, ktoré sa v jeho priebehu vyskytli,“ uviedol SHMÚ. Najväčšie rekordy ročnej priemernej teploty padli v Bratislave na Kolibe, Bratislave-letisku, Gabčíkove a v Banskej Štiavnici.