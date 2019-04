Fenomén Kim Kardashian: Sleduje ju 125 miliónov ľudí, ona si na tom zarobila milióny

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výzvy a hrozby...

Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný nový seriál Velikáni našej doby. A velikánkou, ktorá strhla masy, je svojím spôsobom aj americká hviezda reality show Kim Kardashian (38). Prečo ju nasledujú milióny ľudí?

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Či sa vám to páči, alebo nie, žena s rodným menom Kimberly Noel Kardashian je jednoducho fenomén 21. storočia. Hoci Američanka s arménskym pôvodom nežiari v politike, nezískala Nobelovu cenu, nie je držiteľkou Oscara ani iného významného ocenenia, aj tak ju pozná každý.

Stala sa ikonou, ktorá denne inšpiruje masy. Milióny ľudí po celom svete sa chcú obliekať ako Kim, nosiť mejkap ako Kim, vydať sa ako Kim... a mať zadok ako Kim! Módne a kozmetické značky ju milujú, pretože keď si „Kardašianka“ niečo vezme na seba, predaj takýchto kúskov okamžite vzrastie raketovou rýchlosťou. Aký je teda životný príbeh tejto slávnej ženy?

Zarobte si!

Kim sa narodila 21. októbra 1980 v kalifornskom Beverly Hills otcovi s arménskym pôvodom Robertovi Kardashianovi († 59) a matke Kris Jenner (63). Kim má troch súrodencov - staršiu sestru Kourtey (39), mladšiu Khloé (34) a brata Roba (31). Okrem toho má ešte dve nevlastné sestry Kendall (23) a Kylie (21). Preslávila ich reality show Kardashianky a ich rodina, no k tomu sa ešte dostaneme.

Kim odmalička žila život dobre zabezpečenej dcérenky, ktorá netrela núdzu. Jej otec bol známy právnik a zakladateľ marketingovej a reklamnej spoločnosti Movie Tunes. Kráska vyrastala v zbohatlíckej štvrti Beverly Hills a kamarátila sa aj s Paris Hilton. Podľa nej samotnej však malo detstvo na míle ďaleko od rozprávkového života.

Súčasťou boli povinné nedeľné omše a tiež prísna ruka rodičov, ktorí sa rozviedli v roku 1989, no zostali blízkymi priateľmi. Mladá Kim sa po dovŕšení 18-tky zamestnala v otcovej firme a keď v roku 2003 zomrel na rakovinu pažeráka, spolu so svojimi súrodencami ju zdedila. Neskôr ju predali, no ak si chceli zachovať spoločenský status, na aký boli zvyknutí, museli sa obracať. „Vyrástli sme v určitých štandardoch a vedeli sme, že boli vysoké. Ak sme si ich chceli ponechať, museli sme tvrdo makať,“ povedala Kim v jednom rozhovore.

Pornozačiatok

Z počerného dievčatka vyrástla pekná žena s uhrančivým pohľadom. Lesk Hollywoodu mala takpovediac pod oknami, a tak aj ju zlákal herecký chlebík. Jej talent však nikoho neočaril a v roku 2013 za výkon, alebo skôr nevýkon, v dráme Tyler Perry‘s Temptation získala Zlatú malinu ako najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe.

V roku 2006 si spolu so sestrami otvorila butik v meste Calabasas, no hviezdnej slávy sa dočkala až v roku 2007. Na verejnosť uniklo, vraj úplnou náhodou, Kimino súkromné erotické video, ktoré natočila so svojím vtedajším priateľom, známym r‘n‘b spevákom Rayom J. Podľa neho v spálni zažívali maratóny sexu, avšak vždy dokonalá kráska neznášala, keď sa potila.

V takej chvíli v momente súlož prerušila, aby sa prepudrovala. Kim na Twitteri všetky tieto tvrdenia svojho ex poprela a označila ho za patologického klamára. Produkčná spoločnosť pornofilmov Vivid Entertainment za nahrávku zaplatila milión dolárov a začala ju predávať pod názvom Kim Kardashian Superstar. Arménska diva sa spočiatku bránila a od produkčnej spoločnosti vysúdila v prepočte 4,4 milióna eur.

Isté však je, že nebyť sexi videa, Kim by sa možno nikdy nestala tým, čím je dnes. Pornosnímka jej zabezpečila status ozajstnej celebrity, pretože krátko nato jej televízna spoločnosť E! ponúkla vlastnú reality show. Od roku 2007 tak milióny divákov na celom svete sledujú „bežný život“ klanu Kardashianovcov.

Okrem Kim sú to jej vlastní aj nevlastní súrodenci, mama, ale aj nevlastný otec, bývalý olympijský víťaz v desaťboji Bruce Jenner (69). Ten v roku 2015 svetu oznámil, že sa cíti byť viac ženou ako mužom, dal sa preoperovať a už tri roky je z neho Caitlyn.

Milióny fanúšikov

TV program sa stal v Spojených štátoch hitom. Kim však nezaháľala a svoju slávu umocnila nafotením šteklivých snímok pre Playboy. Klaplo to a v roku 2008 sa kráska s bujným pozadím stala najvyhľadávanejšou celebritou na Google v USA. Pri každom rozhodnutí Kim stála v pozadí jej matka Kris Jenner (63), ktorá robí celému klanu manažérku, alebo ako ju médiá prezývajú mamažérku. Tá presne vedela, ako svoju veľkú rodinu predať, a to naučila aj svoje deti. Na trhu sa objavili rôzne produkty - parfumy, kozmetika, oblečenie, doplnky - všetko so značkou Kardashian.

Poznávacím znamením Kim sa stali jej oblé krivky a ľudovo povedané: veľký zadok, ktorý s hrdosťou nosí a ukazuje, kde sa len dá. Nie vždy však bola so svojím žensky tvarovaným telom spokojná. „Zvykla som sa pred spaním modliť, aby som sa prestala vyvíjať,“ povedala pre Playboy. „Dnes vidíte iba samé chudé modelky a ja nie som jedna z nich a som hrdá, že nie som taká,“ poslala odkaz celému svetu, že trend vycivených manekýnok je jej na míle vzdialený a nehodlá to meniť.

Sláva Kim sa s príchodom sociálnych sietí zdvojnásobila. Aktuálne má na svojom instagramovom profile 125 miliónov sledovateľov, čo z nej robí piatu najsledovanejšiu celebritu sveta. Predbehli ju iba speváčky Selena Gomez či Ariana Grande, herec The Rock a najsledovanejší futbalista Christiano Ronaldo. S takou sledovateľskou základňou dostáva Kim podľa odhadov od rôznych firiem 20 000 dolárov za každý príspevok s nejakým produktom.

Ten pravý

A čo muži? Prvýkrát sa sexica vydala ako 20-ročná, a to za hudobného producenta Damona Thomasa (49). Manželstvo sa skončilo po štyroch rokoch rozvodom. Potom randila s rôznymi známymi mužmi a v roku 2010 sa počas veľkej ceremónie, ktorú naživo vysielala aj televízia, vydala za basketbalistu Krisa Humphriesa (33). Hviezdička však už pár dní po sobáši ronila v televízii krokodílie slzy, že nechce byť vydatá. A tak necelé tri mesiace po svadbe podala žiadosť o rozvod.

Humphries miesto rozvodu navrhol anulovanie manželstva, pretože to celé bol podľa neho podvod. Po naťahovačkách dvojicu oficiálne rozviedli až v roku 2013. To už Kim rok randila a dokonca čakala svoje prvé dieťa so súčasným manželom, slávnym raperom Kanye Westom (41). Dcérka North, v preklade Sever, sa im narodila 15. júna 2013. Párik si povedal áno v máji 2014 v historickej pevnosti Forte di Belvedere vo Florencii. Otvoriť galériu Sobáš: S Kanyeom Westom si povedali áno v roku 2014 vo Florencii. Zdroj: instagram/kimkardashian

K oltáru ju viedol nevlastný otec Bruce (ešte ako muž) a atmosféru ozvláštnil spevák Andrea Bocelli. Svadobná hostina pre 200 hostí sa uskutočnila na zámku vo francúzskom Versailles. Miesto menoviek si hostia mohli svoje mená nájsť vygravírované priamo na mramorovom stole. Honosná svadba pár podľa odhadov vyšla na takmer 11 miliónov eur.

Štvrté dieťa

Na konci roka 2015 Kim porodila syna Sainta Westa (Svätý Západ). Bol to jej posledný pôrod, no detí a dokonca biologických má viac. V roku 2017 prezradila verejnosti, že čakajú s Westom dieťa, ktoré im vynosí náhradná matka. Dôvodom mali byť zdravotné problémy Kim, no zlé jazyky tvrdili, že si nechce tretím tehotenstvom pokaziť postavu.

Kardashianka však v jednom rozhovore priznala, že mala v oboch tehotenstvách vážne zdravotné problémy, napríklad chorobu preeklampsiu, ktorá mohla aj za jej spuchnutý zjav na konci oboch tehotenstiev. Preto si hviezda reality show na ďalšiu graviditu netrúfla a rozhodla sa, že jej dieťa vynosí cudzia žena.

„Všetci, ktorí hovoria alebo si myslia, že je to jednoduché, sa úplne mýlia. Myslím si, že takto je to oveľa ťažšie, pretože nemám nad tým kontrolu. Vedieť, že som mohla vynosiť moje prvé dve deti a nemôžem to tretie, je pre mňa ťažké,“ povedala Kim v šou Entertainment Tonight. Dievčatko Chicago sa narodilo 15. januára 2018. Podľa najnovších správ prominentný pár čaká v tomto roku na príchod ďalšieho dieťaťa, tiež od náhradnej matky.

„Má porodiť v máji a všetko vyzerá dobre. Zostalo im ešte jedno embryo a Kim a Kanye sa veľmi tešia,“ prezradil zdroj z okolia slávnej rodinky televízii E!. Kim sa však nikdy netajila tým, že chce mať veľkú rodinu. Sama v takej vyrastala a pochvaľuje si to. A jej manžel? Hudobník prezradil, že by chcel mať toľko detí, koľko len bude možné. S odhadovaným majetkom dvojice 448 miliónov eur si možno predsa len aj to piate dieťa budú môcť dovoliť.

Zarába na ilúzii dokonalého života

Mnohé celebrity dnes denne ukazujú svetu svoje dokonalé životy na sociálnych sieťach. Vďaka tomu ich sledujú milióny ľudí, ktorí sa chcú na svoje idoly podobať. Neraz je z toho čistá „psychiatria“.

„Keď sa mladé dievčatá pozerajú na nahé fotky Kim Kardashian, rozmýšľam, či náhodou miesto naberania sebavedomia to svoje nestrácajú. Celý deň sú bombardované dokonalými Kardashiankami a Jennerkami a ďalšími vzormi. Dá sa s nimi neporovnávať? Necítia sa dievčatá náhodou horšie, pretože nemajú najnovší lesk na pery, úžasné oblečenie alebo nádherný a uhladený konský chvost a to všetko počas dovolenky na superluxusnom ostrove a zarábania peňazí za ničnerobenie?“ zdôrazňuje mediálna expertka Susan Harrow v americkom magazíne Psychology Today.

Pravda je, že známy klan na čele s Kim si svojich obdivovateľov a priaznivcov nezískal na základe boja za ekológiu, charitu či inú záslužnú činnosť, ako to dnes robí, aspoň naoko, už každá treťotriedna modelka. Kim zarába na tom, že je pekná a že predáva ilúziu perfektného života a vôbec sa za to nehanbí. Novodobá ikona sa ani nesnaží tváriť, že by jej záležalo na osude planéty alebo chudobe v Afrike. Kim sa jednoducho stará len o seba a o svoj blahobyt.

„Milujte ich alebo nenáviďte, Kardashianky využili svoje intuitívne chápanie médií a kybernetickej psychológie vo svoj prospech. Sestry sú si veľmi vedomé peňazí, ktoré zarábajú na predaji instantných riešení na všetky neistoty mladých dievčat, ktoré paradoxne pomáhajú vytvárať. Mladí ľudia však pomaličky našťastie začínajú prichádzať na to, že instagram sa používa na vykreslenie iba tej ‚peknej‘ reality,“ vysvetlila pre magazín Conservation psychologička Beth Bell zo St. John University v anglickom Yorku.

10 faktov

Čo ste netušili?

1. Kim prežila ozbrojenú lúpež. V roku 2016 ju v Paríži počas Parížskeho módneho týždňa prepadli v jej apartmáne. Spútali jej zápästia, členky, zaviazali ústa a ukradli 20-karátový diamantový prsteň a šperkovnicu v odhadovanej hodnote 4,9 milióna eur.

2. V roku 2018 predstavila nový parfum, ktorého flakón je kópiou bujných kriviek Kim. Sochári telo manželky rapera Westa potreli sadrou a z odtlačku vyrobili identické zmenšeniny obalu na parfum.

3. Keď je na dovolenke, chodí na pláž iba v určitom čase, keď je svetlo k nej lichotivé a schová celulitídu.

4. Na začiatku vzťahu Kanye West, ktorý sa okrem hudby venuje aj móde, nechal vypratať celý šatník svojej milej a oblečenie nahradil kúskami, ktoré schválil.

5. Počas tehotenstva s North si kúpila niekoľko kočíkov, pretože chcela dosiahnuť, aby sa jeho farba zhodovala s tónom pokožky dieťaťa.

6. Verí, že jedna z najhorších vecí na svete je, ak žena používa príliš svetlý mejkap.

7. Topánky bez opätku si obuje jedine vo fitku.

8. V roku 2011 vydala singel Jam, čo dodnes ľutuje.

9. Vydala aj knihu s názvom Selfish (Sebecká). Ako názov napovedá, nájdete v nej iba jej selfie.

10. Priznala, že má na tvári botox a iné výplne, no odmieta obvinenia, že má na zadku implantáty, zoperovaný nos či facelift.