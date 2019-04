Sú projekty Elona Muska reálne alebo len výmyslami? Od elektromobilov ku kolóniám na Marse

Jeho meno sa v médiách skloňuje naozaj veľmi často. Kto je vlastne Elon Musk?

Málokto zásobuje technické rubriky správami tak ako práve Elon Musk. Zdá sa, akoby rodák z Južnej Afriky mal prsty azda vo všetkých prevratných technológiách, ktoré boli ohlásené v uplynulých pár rokoch. Elektroautá, vesmírne lode a rakety, ľudské misie na Mars, tunelová rýchlodoprava, vývoj umelej inteligencie... To sú len najznámejšie Muskove projekty, v ktorých sa točia stovky miliárd eur. Sú jeho vizionárske sľuby reálne alebo je to len podvodná bublina, ktorá jedného dňa praskne?

Prvý vynález

Elon Musk má len 47 rokov a už patrí k najvplyvnejším hýbateľom svetovej vedy a biznisu. Narodil sa 28. júna 1971 v juhoafrickej Pretórii. Čo teda nie je žiadne centrum svetového diania... Jeho mama bola bývalá modelka a pochádzala z Kanady, jeho otec bol elektroinžinier. S ním nemal najlepší vzťah a v jednom rozhovore ho označil za „príšernú ľudskú bytosť“.

Detstvo malého Elona sa točilo okolo počítačov. Lenže on sa na nich nielen hral, ale už ako 10-ročný sa naučil programovať a ako 12-ročný vymyslel jednoduchú počítačovú hru, ktorú predal istému časopisu za 500 dolárov! Muskovu hru Blastar si aj dnes môžete zahrať na internete a zistíte, že to bola síce hlúposť, ale na 12-ročného chalana to bol super výkon. Elon, skrátka, vždy prevyšoval rovesníkov a ako „kockoš“ dostával od svojich spolužiakov neraz bitku.

Južná Afrika mu začala byť čoskoro malá. Vďaka tomu, že bol synom kanadskej občianky, odišiel študovať do Kanady, keď nemal ani 18 rokov. Z Kanady odišiel do Pensylvánie v USA študovať ekonómiu a fyziku a doktorát z fyziky si chcel spraviť na renomovanej Stanfordskej univerzite v Kalifornii. Odtiaľ však odišiel po pár dňoch a vrhol sa do vtedy sa rodiaceho internetového biznisu.

Milióny

Prvú firmu založil v roku 1995 spolu so svojím bratom Kimbalom. Spoločnosť Zip2 robila softvér pre weby mediálnych spoločností, ako boli napríklad The New York Times. A práve Zip2 stála na počiatku celého Muskovho dnešného impéria. Po štyroch rokoch firmu odkúpil počítačový gigant Compaq a Musk zarobil na predaji svojej časti 22 miliónov dolárov. S takou sumou na účte si mohol nerušene užívať do konca života, lenže vedel, že pred ním stoja ešte veľké výzvy.

Ďalším biznisom, s ktorým spravil dieru do sveta, bol online prevod peňazí. Do projektu vrazil 10 miliónov z toho, čo zarobil na predaji Zip2, a v roku 2001 sa na trhu objavil finančný servis PayPal. Funguje tak, že príjemcovi neposielate peniaze priamo, ale cez medzičlánok, ktorý ich uvoľní až po splnení dohodnutých podmienok.

Tak je chránený ten, čo peniaze posiela, ale aj ten, čo ich prijíma. V čase, keď e-shopy iba začínali naberať na dychu, to bolo novátorské riešenie. Už v roku 2002 kúpil PayPal internetový „bazár“ eBay a zaplatil zaň 1,5 miliardy dolárov. Musk zbohatol o 165 miliónov dolárov!

Smer Mars!

V tom čase už mal plnú hlavu vesmíru. Projektoval ľudskú kolóniu na Marse a vrhol sa do budovania prvej súkromnej vesmírnej flotily. Založil spoločnosť SpaceX, ktorá za pár rokov vyvinula funkčné vesmírne rakety, jeho Falcon 1 sa ako prvá súkromná raketa dostal až na obežnú dráhu Zeme. Otvoriť galériu Falcon: Spoločnosť SpaceX úspešne testuje technológiu, keď sa raketa po štarte vráti bezpečne na Zem a dá sa znova použiť. Zdroj: čtk

Jeho firma dokonca zostrojila aj vlastnú kozmickú loď Dragon, ktorá sa v roku 2012 spojila s vesmírnou stanicou ISS. Tým sa Muskovi otvorili dvere k miliardám od amerického úradu pre letectvo a kozmonautiku NASA. Na stanicu ISS nemá Dragon vyvážať iba náklad, ale v blízkej budúcnosti sa ráta s tým, že na palube bude aj ľudská posádka. A to už do roku 2025 Musk plánuje misiu na Mars!

Tesla

V povedomí je však Musk najviac vďaka elektromobilom Tesla. Hoci, keď ich v roku 2008 uviedol na trh, predal iba 2 500 vozidiel, najlacnejší model Tesla3 dnes už dosahuje státisícové čísla. Elektrické autá sa rýchlo stali celosvetovým fenoménom a Muskove technológie využívajú aj automobilky To­yota, Mercedes či Smart.

Posledným vynálezom v Muskovej réžii, ktorému sa budeme venovať, je Hyperloop. Možno si spomeniete, že v súvislosti s výstavbou prvého funkčného ultrarýchleho dopravného systému sa spomínalo aj Slovensko, nakoniec to vyzerá, že Hyperloop ako prví dostanú Španieli. O čo ide? Musk prišiel s konceptom transportného systému, v ktorom by sa dopravné kapsuly pohybovali v podtlakovom tuneli rýchlosťou až 1 200 km/h.

Okrem spomenutých technológií sa Muskove firmy venujú aj prepojeniu ľudského mozgu s umelou inteligenciou, využívaniu solárnej energie, razeniu tunelov či výrobe tequily... Poviete si, ako to, že jeden chlapík má prsty v toľkých veciach? Musk má, skrátka, nielen nápady, ale aj charizmu, vďaka čomu sa mu darí získavať pre svoje vízie peniaze od investorov. A to napriek tomu, že jeho projekty sú neraz až priveľmi rizikové...

Problémový boháč

Zdá sa však, že najväčšou hrozbou pre naplnenie svojich plánov môže byť sám Musk. Vlani celý svet sledoval boj o život 12 chlapcov a ich futbalového trénera, ktorí uviazli v Thajsku v zatopenej jaskyni. Na záchrane sa podieľal aj Brit Vern Unsworth, ktorý žije v Thajsku. Musk ponúkol na záchrannú akciu svoju miniponorku, na čo Unsworth povedal, že americký miliardár sa chce iba zviditeľniť a „môže si svoju ponorku strčiť tam, kde to bolí“. Otvoriť galériu Muskova vízia pre Mars. Ľudí tam chce poslať v roku 2025. Zdroj: shutterstock

Muska to vytočilo a na twitteri označil záchranára za pedofila. Akcie Tesly okamžite padli o 4 % a pod tlakom investorov sa Musk musel za svoje slová ospravedlniť. Aj tak však vo veci čelí súdu. V inom príspevku na sociálnej sieti vlani oznámil: „Zvažujem, že Teslu prevezmem do súkromného vlastníctva za 420 dolárov (za akciu). Financovanie je zabezpečené.“

Úrad pre cenné papiere a burzy ho obvinil zo zámernej manipulácie s trhom. Urovnalo sa to pokutou 20 miliónov dolárov a odchodom Muska z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Tesla. Strach z jeho nevypočítateľnosti však zostal. „Z očarujúceho génia sa stal zrazu nekontrolovateľný chlapík, ktorý prekračuje hranice,“ citovali médiá profesora Erika Gordona z Michiganskej univerzity.

Smutný život?

Svoj pracovný deň má Musk rozdelený do 5-minútových blokov a stres ho vyčerpáva natoľko, že musí brať lieky. Keď pred rokom stála automobilka Tesla na pokraji krachu, Musk sa skoro zosypal. „Zranilo to môj mozog i srdce,“ priznal prednedávnom pre televíziu HBO. V práci veľakrát strávil celé dni. „Boli chvíle, keď som továreň neopustil tri alebo štyri dni. Skrátka, neodišiel som... Žiadni priatelia, nič...“ povedal zasa pre The New York Times.

Nečudo, že pri takomto nasadení Muskov rodinný život kríva. V roku 2000 sa oženil prvý raz. V manželstve s kanadskou spisovateľkou Justine Wilson, s ktorou sa dal dokopy na univerzite, sa narodilo po umelom oplodnení päť synov - dvojičky a trojičky. Že by bol extra pozorný otec, sa nedá povedať. „Zistil som, že dokážem byť s nimi a zároveň aj na emaile. Môžem byť s nimi a zároveň v rovnakom čase pracovať. Keby som to tak nerobil, nebol by som schopný robiť svoju prácu,“ priznal pre agentúru AP.

Po krachu manželstva v roku 2008 sa dva roky nato oženil s anglickou herečkou Talulah Riley. V roku 2012 sa rozviedli, aby sa o rok neskôr druhý raz opäť vzali. Aj tak im to však nakoniec krachlo a nadobro išli od seba v roku 2016. Vlani miliardár oznámil, že chodí s kanadskou hudobníčkou Grimes... Keď sa Muska raz pýtali, aký je jeho najväčší sen, odpovedal: „Chcel by som zomrieť na Marse. Ale nie pri dopade!“

Ako vyzerá Muskov deň

- Týždenne pracuje 100 hodín, z toho 42 hodín v Tesle a 40 hodín v SpaceX.

- Deň má presne naplánovaný do 5-minútových blokov.

- Aby sa nezdržiaval pri práci, ignoruje väčšinu telefonátov. Uprednostňuje email, ale používa obskúrne znejúce adresy, aby mu nechodili spamy.

- Neraňajkuje, obeduje zväčša pri pracovnom stretnutí a jeho prvým a posledným poriadnym jedlom je až večera. Samozrejme, pracovná.

- Nikdy si neodpustí rannú sprchu.

- Chodí spávať o jednej v noci a vstáva o siedmej.