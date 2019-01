Smrteľná nehoda v Trenčianskom kraji: Šofér († 51) po zrážke s protiidúcim autom zraneniam podľahol

Neďaleko Bánoviec nad Bebravou zahynul vodič († 51) osobného auta, ktorý sa po predbiehaní nákladiaka v protismere zrazil s protiidúcim autom.

Nehoda sa stala v katastri obce Dolné Naštice (okres Bánovce nad Bebravou). Rumunský vodič osobného auta za volantom VW Passat, ktorý na ceste R2 v piatok večer smeroval z Prievidze do Trenčína, začal podľa doterajších zistení predbiehať nákladné auto. V protismere sa zrazil s osobným autom WV Golf, pričom VW Passat odhodilo do nákldného auta a W Golf do zvodidiel - uviedol trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.

Rumunský vodič († 51) utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.