Bratislava pred kolapsom dopravy, dôležité ťahy budú zatvorené: Kompletný prehľad všetkých obmedzení

Na cestách opäť pribudnú komplikácie! Od pondelka sa v hlavnom meste začínajú avizované dopravné obmedzenia, ktoré môžu zapríčiniť kolaps dopravy.

Šoféri aj cestujúci v mestskej hromadnej doprave sa budú musieť vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti najmä v dopravnej špičke. Nový Čas zisťoval, kde všade sa tieto obmedzenia chystajú.

Obyvatelia Bratislavy si už začínajú zvykať na sústavné obmedzenia, ktoré komplikujú dopravu. „Dopravný podnik predpokladá, že v čase dopravných špičiek sa zhorší prejazdnosť úsekov a spôsobia zdržania liniek mestskej hromadnej dopravy,“ informovala hovorkyňa Dopravného podniku v Bratislave Adriana Volfová. Magistrát však v najbližších týždňoch neočakáva výrazné zhoršenie dopravnej situácie na diaľničných zjazdoch ani v oblasti Mlynských nív. „K tomu príde až po úplnom uzavretí ulice Mlynské nivy a väčších uzávierkach na Prístavnom moste pre stavbu obchvatu D4/R7 v polovici februára,“ povedala hovorkyňa magistrátu Iveta Kešeľáková.

Novozvolený starosta Ružinova Martin Chren tvrdí, že jeho mestská časť bude dopravnými obmedzeniami najviac postihnutá. „Dopravné modely ukazujú zvýšenie počtu áut na hlavných ťahoch takmer o 50 %. Úplne zapchaté budú takmer všetky hlavné ťahy - Gagarinova, Prievozská, Trnavská, Vajnorská, Bajkalská aj Ružinovská. Zjednodušene to, čo je dnes dopravná špička, bude celý deň,“ povedal Chren.

Dopravný analytik Ján Bazovský apeluje na vodičov, aby boli tolerantní. „Tento krok je asi potrebný vzhľadom na stavebné práce. Keď sa robí akákoľvek rekonštrukcia jeden či dva týždne, to robí komplikácie. Potom si väčšina vodičov nájde iné riešenia či obchádzkové trasy a situácia sa upokojí,“ uviedol analytik.

Skomplikujú vám obmedzenia život?

Karolína (21), administratívna pracovníčka

- S dopravou je to katastrofálne. Či už to zavrú, alebo nezavrú, je to jedno. Neviem, ako sa bude chodiť na autobusovú stanicu.

Mária (39), pracovníčka v IT sfére

- Určite to nie je dobré. Všetky výstavby sú veľkou katastrofou. Malo by tu byť radšej metro. Neviem si predstaviť, čo to bude v dopravnej špičke.

Michal (56), taxikár

- Bratislava je jedna veľká dedina. Nemyslím, že by to nejako skomplikovalo moju prácu. Každý si môže nájsť cestu bez ohľadu na to, či sú cesty uzavreté.

Na čo sa musíte v pondelok pripraviť:

1. Mlynské nivy

Dôjde k zníženiu počtu jazdných pruhov na časti ulice Mlynské nivy. V strede ulice zostane prejazdný iba jeden pruh v každom smere. Chodci tým obmedzení nebudú.

2. Bajkalská

Uzavretý bude aj jeden jazdný pruh na nájazde na Bajkalskej ulici na kruhový objazd (križovatka Prievoz) v smere od Podunajských Biskupíc.

3. D1 - Prievoz

Čiastočná uzávierka diaľničného zjazdu D1 v smere Petržalka - Bratislava centrum z dôvodu realizácie preložky horúcovodu.

4. Jarovce

Čiastočne uzavrú aj diaľnicu D4 v križovatke Jarovce v smere z Rakúska. Čiastočnú uzávierku si vyžiadala výstavba nového diaľničného mosta v tomto úseku.