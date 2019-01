Na Hrebienku sa začal tvorivý boj s mrazom: Prvú ľadovú sochu tesali Japonci 2 hodiny

Krása z ľadu. Vo Vysokých Tatrách sa začal 7. ročník Tatry Ice Master. Podujatie, v ktorom sú v hlavnej úlohe ľadové sochy, potrvá na Hrebienku do nedele.

Prvé dielo vytesali na Lomnickom štíte japonskí umelci počas slnečného dňa, ale pri mrazivej teplote -16 °C.

Dvojica sochárov z krajiny vychádzajúceho slnka, Junichi Nakamura a Hiroaki Kimura, vytvorila na našom druhom najvyššom štíte japonský symbol zasnúbenia. „Sú to dve srdcia, ktoré do seba zapadajú. Pre tento námet sme sa rozhodli len tesne po príchode do Tatier. Veľmi sa nám tu páči a je to také naše zasnúbenie s týmito krásnymi horami,“ pousmial sa Hiroaki, ešte celý biely od vyfrézovaného ľadu. V tom čase Japonci a ani organizátori ešte nemohli tušiť, že v piatok večer príde na Lomnický štít dvojica a mladý muž bude chcieť požiadať svoju nastávajúcu o ruku.

Dal jej tam tajne vyviezť 89 bielych a červených ruží. „Život prináša rôzne scenáre a tento je jeden z tých milých a unikátnych,“ pousmiala sa riaditeľka podujatia Veronika Littvová a dodala:Bol to naozaj ťažký výber.“ Víťazi budú známi v nedeľu večer. Okrem poroty ohodnotia sochy aj návštevníci.

Japonský symbol zasnúbenia

Výška: 1,6 metra

1,6 metra Váha: 80 kg

80 kg Čas tvorby: 2 hodiny

2 hodiny Teplota: -16 °C

Ľad je z Poľska

50 ton priviezli z Vroclavu

vznikne z neho 20 súťažných sôch

témami sú gotika a voľný štýl

na návštevníkov čaká 6 ľadových fotopointov Otvoriť galériu 9,35 hod.: Pílou vyrezávali a tvarovali skulptúru. Zdroj: iglu

Účastníci sú z 10 štátov

Holandsko, Česko, Mongolsko, Slovensko, Lotyšsko, Wales, Poľsko, Rakúsko, Rusko a Japonsko.