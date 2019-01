Posun v kauze machinácií exstarostky Bžian s pozemkami: Na prípad si posvieti polícia

Nad bývalou starostkou Bžian (okr. Stropkov) sa zmráka. Polícia začala trestné stíhanie vo veci podozrivého predaja lukratívnych pozemkov na brehu Domaše.

Mária Kasičová, ktorá donedávna riadila Obecný úrad v Bžanoch, spolu s manželom kúpila tri parcely s celkovou rozlohou 471 štvorcových metrov za cenu 5 €/m2. Vlastníkmi ďalších štyroch sa stali deti starostky. Kasičová to potvrdila s odôvodnením, že aj pred tým, ako ona nastúpila do funkcie, sa predávali pozemky za nízke ceny. A to dokonca cudzím ľuďom, ktorí s obcou nemajú nič spoločné.

V piatok sa k novým okolnostiam nechcela vyjadriť. Bola síce doma, ale hovoril za ňu jej manžel. „Vyjadrovať sa budeme, až keď sa ukončí vyšetrovanie. Pozemky však nepredávala starostka, ale obecné zastupiteľstvo,” podotkol v zastúpení svojej manželky, ktorá však musela uznesenia zastupiteľstva podpísať, inak by boli neplatné.

Nový starosta Ladislav Vrabeľ tvrdí, že predaje pozemkov zastavia a budú dúfať, že tie, ktoré boli predané exstarostke a jej príbuzným, sa vrátia naspäť. Nový vývoj v kauze potvrdila aj polícia. „Bolo začaté trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa,” informoval Daniel Džobanik, prešovský krajský policajný hovorca.