Vojna v kráľovskej rodine sa zostruje: Uchýli sa Kate až k tak radikálnemu kroku?!

Vojvodkyňa z Cambridgea Kate Middleton (37) a vojvodkyňa zo Sussexu Meghan Markle (37) sa veľmi nemusia. Dokázali dokonca urobiť dusno aj medzi svojimi manželmi. A zdá sa, že v súboji o priazeň verejnosti neváhajú využiť aj svoje tehotenstvo!

Byť v kráľovskej rodine má svoje výhody, ale aj nevýhody. Meghan Markle (37), manželka princa Harryho (34), je rebelka a na všetko má vlastný názor. Jej švagriná Kate Middleton (37), manželka princa Williama (36), je láskavá a milá, skôr tichá a utiahnutá žena. No ak sú na dvore dve sliepky, nič dobré to neveští. A tak je to aj v prípade vojvodkýň. Ich nezhody sa mali začať ešte pred rozprávkovou svadbou Meghan s Harrym.

Meghan je typická hollywoodska panička, na čo vraj nezabudla ani po vstupe do kráľovskej rodiny. Práve toto má byť kameňom úrazu pre zdržanlivú Kate. Meghan si už hneď od začiatku mala dovoľovať na Katin personál, čo ju veľmi vytočilo! Okrem toho Kate poburuje, aké závratné sumy dokáže Meghan utratiť za šaty, ktorými reprezentuje rodinu, zatiaľ čo ona je známa svojou šetrnosťou.

Vyvrcholením má byť rozhodnutie Meghan s Harrym, že sa odsťahujú z Kensingtonského paláca. Ich hašterenie dokonca malo naštrbiť aj súrodenecký vzťah princov. Svedčí o tom aj fakt, že. Zatiaľ čo Kate sa upäto drží tradícií, Meghan je voľnomyšlienkarka, ktorá často nedbá na protokol. Pod srdcom nosí svoje prvé dieťa, ktoré by chcela priviesť na svet doma do vody.

Kate porodila svoje tri deti v nemocnici St. Mary’s, čo je tradičné miesto pre kráľovskú rodinu. Momentálne sa šepká o tom, že Kate by mala tento rok priviesť na svet svoje štvrté dieťa. Je totiž dosť možné, že Meghanin pôrod, ktorý sa očakáva na prelome marca a apríla, úplne zatieni Kate. Je práve toto dôvod Katinej nevraživosti? Odkedy je Meghan na scéne, ona je len sivou myškou kráľovskej rodiny.

Meghan Markle (37)

bývalá úspešná herečka

rozvedená - 2011 - 2013 manžel Trevor Engelson (42)

2016 - zoznámenie s princom Harrym (34)

2018 - kráľovská svadba

jeseň 2018 - oznámenie o tehotenstve

majetok: 4,3 mil. eur

